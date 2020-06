Galilea Montijo ayuda a familia de artesanos y sus fans rompen en llanto

Galilea Montijo causó emoción en redes sociales al hacer algo único por una familia de artesanos y fue invitarlos al programa Hoy para darles una pequeña ayuda económica debido a que uno de sus integrantes había muerto.

Se trata del padre de familia Luis Juan Andrés, quien falleció a consecuencia del Covid-19, por lo que Galilea Montijo le pidió a la productora Magda Rodríguez que los trajera al programa para saber más de su caso el cual la conmovió bastante.

Me refleje mucho en ustedes porqué yo también vi llorar a mi mamá, por no tener que darnos de comer, yo lo hable a la producción y les dije 'ahi please porfa, tráiganlos yo quiero conocerlos', y sabemos que ahorita necesitamos todos de todos..., dijo Galilea Montijo.