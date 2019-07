Galilea Montijo canta en inglés y se burlan de ella en redes

La conductora Galilea Montijo sorprendió a sus fans tras haberla escuchado cantado en inglés durante una dinámica en el programa de Hoy.

El momento se puede apreciar en un video que publicó el programa Hoy en su canal de Youtube este jueves. Ahí todos los conductores se encontraban participando en el segmento Canta la palabra, donde la conductora fue retada a interpretar una canción que incluyera la palabra Sueños, y para esto optó por cantar la emblemática melodía My Heart Will Go On, de la película Titanic, que inmortalizaría la cantante Céline Dion.

Sin pena alguna Gali comenzó a cantar y eso le valió críticas de algunos usuarios, quienes señalaron que no pronuncia bien el inglés y además tiene una pésima voz, sin embargo las críticas parecen nunca importarle a la presentadora, ya que su objetivo siempre lo cumple: divertir a los televidentes y por eso ha sabido ganarse el cariño del público y ha logrado consolidarse como una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana.

Asimismo no todo es crítica, pues sus seguidores la apoyan en todo momento, incluso este momento lo califican como algo divertido y aplauden la valentía de Gali.

En el minuto 2:45 la conductora empieza a cantar

Galilea podría irse de Hoy

Galilea Montijo llevá 11 años como una de las conductoras estelares del Programa Hoy que se transmite por Las Estrellas. En repetidas ocasiones han surgido rumores de que la bella tapatía saldría del matutino, sin embargo, ahora es la propia Gali quien confesó querer irse de este programa de televisión, que actualmente está bajo la producción de Magda Rodríguez.

En un encuentro con diversos medios de comunicación, Galilea Montijo manifestó que como todo en la vida, hay ciclos que deben cerrarse, señalando que le molesta mucho más la idea de caer en la monotonía. "A mí me gustaría pronto irme, porque yo soy una persona que me gusta muchísimo cambiar, soy géminis, a mí la monotonía me mata, eso lo saben ya mis jefes y esa es una decisión de la empresa, no mía".

Muchas veces los ciclos se tienen que cerrar y vienen nuevas generaciones, yo tengo ganas de hacer otras cosas, entonces eso se lo dejo yo a mis jefes.

Pero, ¿qué haría Galilea Montijo si saliera de "Hoy"? La también actriz respondió: “me gustaría mucho meterme en el área de negocios, aunque yo no sé de negocios, pero me gustan las ideas, meterme con gente que sepa aterrizar mis ideas y demás, me encantaría".

Galilea Montijo entró al matutino en 2008 en lo que fue la etapa 6 del programa. En dicha etapa por tan solo un año el Programa Hoy estuvo bajo la producción de Roberto Romagnoli, pero además, tuvo una menor duración debido a la transmisión de los Juegos Olímpicos de Beijing. Además de Gali los conductores eran Andrea Legarreta, Ernesto Laguardia, Raúl Araiza, Laura Flores, Angélica María, Annette Cuburu, Reynaldo Rossano y Arturo Carmona.

Así como han surgido rumores de su supuesta salida, también se ha hablado mucho de que Galilea Montijo y Andrea Legarreta, tiene ciertos privilegios en la producción. De acuerdo con el periodista Alex Kaffie ambas conductoras cuentan con un comedor privado, en donde se reservan el derecho de admisión y son las únicas que deciden quiénes pueden o no acceder.

En su columna para El Heraldo de México, señaló que ni Andrea Escalona (hija de la productora Magda Rodríguez), se salva del derecho de admisión de sus famosas compañeras.

"Me entero de que Andrea Escalona ha dejado de ser bienvenida en el comedor donde las conductoras titulares de Hoy toman sus sagrados alimentos. Escalona ya no desayuna en el comedor donde Andrea Legarreta y Galilea Montijo se reservan el derecho de admisión y deciden quién accede o no”.