Galilea Montijo causa polémica al hablar del escándalo sexual de Kalimba

Kalimba revivió su escándalo sexual en una reciente entrevista con Yordi Rosado. Hace casi 10 años el cantante estuvo en prisión acusado de supuesto abuso sexual en contra de una menor de edad de nombre Daiana. Según esta joven de 15 años de edad en aquel momento acusó al integrante de OV7 de abusar sexualmente de ella luego de salir de un antro en Chetumal, Quintana Roo.

"Fui un chivo expiatorio, querían a alguien que pagara los malos manejos de las autoridades de Chetumal", expresó Kalimba en la charla con Yordi Rosado.

Hay cosas de ella que no voy a mencionar porque la afectaría en su vida personal. Me enteré que le habían pasado cosas en su vida personal y por eso entiendo por qué una persona de esa corta edad hizo lo que hizo; cuando me enteré de cosas que ella había vivido me enteré por qué tenía eso.

Kalimba dio a conocer que escribirá un libro, donde compartirá su experiencia al estar en prisión y sobre este escándalo que marcó su trayectoria artística.

En el Programa Hoy Galilea Montijo dio su opinión al respecto, causando controversia en redes sociales. Kalimba contó que esta joven menor de edad ingresó a su cuarto cuando la fiesta había concluido para poder ofrecerle tener sexo, algo que él se rehusó y fue sacada del departamento.

Estábamos recordando cómo le destrozó la carrera esta chavita. Decíamos, alguien que te viola no sales al otro día en la portada del conejito.

"Hablo yo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima, ¿dónde comienza y dónde termina una violación? Yo desde los 13 años que me acuerde sabía que si entraba al cuarto con un señor a qué fregados vas. También, mamás, unas cachetadas a las niñas", manfestó Galilea Montijo.

Galilea Montijo generó controversia al opinar sobre la violación sexual. Ella, Martha Figueroa,Paul Stanley y Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian, abordaban y recordaban el tema del escándalo de Kalimba de hace 10 años. pic.twitter.com/O8ywd1SwtK — @ideainfo1����️�������� (@ideanoticias1) July 13, 2020

La conductora del Programa Hoy hizo referencia a que tras el escándalo de supuesto abuso sexual, la joven Daiana posó para la revista Playboy.

Las palabras de Galilea Montijo causaron opiniones divididas en redes sociales; unos usuarios señalaron que la también actriz revictimizó a la joven y otros manifestaron que era una apología a la violación.

