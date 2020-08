Galilea Montijo causa tristeza en redes al recordar a su fallecida abuela

Una emotiva foto compartió Galilea Montijo de 47 años hace unas horas y es que aparece abrazada de su abuela quien ya falleció, es por eso que la conductora del programa Hoy no se aguantó las ganas y compartió una foto donde se le ve abrazada de la señora, dejando en claro que fue un pilar importante en su vida, pus dejó huella en ella.

En la foto se le puede ver a Galilea Montijo dándole un tierno beso a la señora y abrazada de ella, por si fuera poco la animadora más popular de México reconoció que extraña a su abuela, por lo que sus millones de seguidores comentaron con mucho respeto el sentimiento que expresó la guapa mujer.

"Bendición que tuvo de tenerte como nieta !! Y rodó el amor que le diste mi Gali hermosa .. TU AMOR MANITA ES UNA BENDICIÓN...", "Mi hemana te amoooo! Y Cuquita está siempre contigo, en cada latido de tu corazón", "Yo también extraño mucho a mis abuelos, es de los amores más bellos que Dios me ha dado. Pero se que así como tu abue te cuida desde donde esté y que vive en ti con lo que ella te inculcó, mis abuelos hacen los mismos.. Algún día los veré", escribieron amigos y fans de Galilea Montijo.

Por si fuera poco Galllea Montijo sigue demostrando que es una mujer con muchos sentimientos y es que los famosos haters le han dado fama de ser una mala persona, incluso hasta engreída, pero ella lejos de preocuparse sigue enfocado en asuntos positivos, uno de ellos su trabajo en el programa Hoy.

Algo que muchos no saben, es que Galilea Montijo es una mujer muy caritativa y aunque pocas veces lo hace público sus mismos colegas del medio del espectáculo lo han divulgado de distintas maneras una de las buenas acciones que hizo fue cuando participó como anfitriona de Pequeños Gigantes, donde ella, además de otros famosos compraron una casa para el ganador del reality infantil Giovani.

En otra ocasión Galilea Montijo con el corazón destrozado ayudó a una familia de artesanos, quienes habían perdido a su padre, debido al Covid-19, por lo que Galilea Montijo de inmediato los contacto y regaló a la viuda un poco de dinero para que se sostuviera por un tiempo, dejando en claro que es una mujer muy humanitaria.

Me refleje mucho en ustedes porqué yo también vi llorar a mi mamá, por no tener que darnos de comer, yo lo hablé a la producción y les dije 'ahi please porfa, tráiganlos yo quiero conocerlos', y sabemos que ahorita necesitamos todos de todos..., dijo Galilea Montijo cuando tuvo a la familia en el programa Hoy.