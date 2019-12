Galilea Montijo comparte románticas fotografías junto a su esposo

Luego de fuertes rumores sobre el supuesto trámite de divorcio entre Galilea Montijo y su esposo, Fernando Reina, la conductora decidió desmentir todo al compartir románticas fotografías con su pareja y lanzó un amoroso mensaje para todos aquellos que hablaron sobre el tema.

La popular conductora tapatía del programa de espectáculos matutino, Hoy, compartió el día de ayer una emotiva fotografía junto a su hijo Mateo y Fernando y escribió en la descripción: "Con mis amores", lo que calló todos los rumores que había sobre la separación y los trámites de divorcio.

Pero esto no fue lo único que le cerró la boca a los haters, pues Gali compartió otra fotografía muy romántica con Reina y la describió con un corazón de color negro, en donde se les ve de espaldas en un monumento de Los Ángeles.

Las tiernas fotografías que Galilea compartió sorprendieron a sus siete millones de seguidores, pues con miles de me gustas las fotografías se convirtieron en unas de las más gustadas por parte de sus fieles fanáticos.

Los rumores del supuesto divorcio entre los padres de Mateo, surgió luego de la ausencia de Galilea en el programa Hoy, pues por algunos días, la conductora no asistió y comenzaron a desatarse fuertes rumores sobre el por qué no hacia acto de presencia junto a sus colegas de trabajo, quienes no dijeron ni una sola palabra sobre la falta de ella.

Entre los rumores que se desataron el más fuerte fue que Montijo se habría realizado una cirugía estética que la había incapacitado de poder trabajar, pues en su recuperación todo podría haberse complicado, pero ella más tarde salió a desmentir todo esto y reveló toda la verdad.

Muchísimos rumores han salido en este tiempo de mi ausencia que primero se juntaron con nuestras dos semanas de vacaciones, después de eso, pues sí, efectivamente, falleció mi cuñada durante esas semanas, fueron unos días pues muy tristes, porque sí, efectivamente vivía con nosotros padecía de una parálisis cerebral...", dijo Galilea en el programa Hoy.