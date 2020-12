Galilea Montijo con medias transparentes se gana cientos de piropos

Galilea Montijo de 47 años vuelve a dar cátedra de moda en redes sociales sobre como se debe vestir una mujer de su edad, pues apareció con unas medias transparentes, además de un saco de corte largo con el cual apenas se podía ver el short que se cargaba la conductora del programa Hoy considerada una de las más guapas del matutino.

Su cabello en ondas también nos dejó sorprendidos, ya que se miraba muy guapa Galilea Montijo originaria de Guadalajara, pero quien ahora radica en la Ciudad de México donde comenzó su ascenso a la fama desde hace un par de años, regresando con el outfit de la artista logró más de 116 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Ay Gali, como siempre tan hermosa!", "Necesito me prestes tus piernas me urge verme así", "Que hermosa!! Muy padre tu outfit y me fascinaron tus botas", "Gali, siempre guapísimaaaa.. Me encanta tu estilo eres Única.. Saludos desde Colima Mex", "ola Galilea me puedes decir por favor donde consigo esos aretes de colores neón", le escribieron a Galilea Montijo en redes sociales.

Para quienes no lo saben del todo Galilea Montijo, siempre es asesorada por su gran amigo Aldo Rendón, un fashion style que se ha encargado de vestir a diversas celebridades del medio de la farándula como Gloria Trevi y Thalía, por lo que Galilea Montijo también ha pasado por sus manos e incluso se ha convertido en uno de los mejores amigos de la estrella de televisión.

En Instagram donde Galilea Montijo cuenta con poco más de ocho millones de seguidores, podemos ver los diversos outfits que Galilea Montijo ha portado durante cada una de sus transmisiones del programa Hoy, en especial cuando le dan un reality show como anfitriona donde casi siempre la vemos con vestidos de lujo con los cuales Gali da un parecido a una verdadera reina.

Galilea Montijo muy coqueta con sus medias/Instagram

Y es que Galilea Montijo se ha convertido en una mujer de moda desde hace un par de modas, pues no le teme a experimentar con nuevos looks en todos los aspectos tanto en peinados como ropa, ella siempre deja a sus fans con el ojo cuadrado, pues nunca le ha fallado algún tipo de diseño.

El gran corazón de Galilea Montijo, también es evaluado en Instagram y es que ella no solo se preocupa por los suyos, sino por la gente que carece de alguna necesidad es por eso que la artista cada que puede ofrece su granito de arena sin esperar nada a cambio, pues ella lo ve como una muestra de gratitud por ser apoyada en su carrera artística.

Si nos vamos al pasado, Galilea Montijo se ha encargado de apoyar no solo a los participantes que han estado en los reality show que ella conduce, sino también a las personas que no tienen que ver con el medio, pues le gusta mucho ayudar aunque muchas veces las lágrimas le ganan a la animadora quien vale mucho para las personas la rodean.

El sentido del humor de Galilea Montijo también nos llena de felicidad y es que no por nada tiene varios años al frente del programa Hoy donde se divierte al máximo con sus compañeros en especial con Andrea Legarreta con quien hace una gran mancuerna.

Cabe mencionar que como cualquier famosa Galilea Montijo ha estado en el ojo del huracán, pero ella lejos de que los chismes le causen problemas ella prefiere seguir su rumbo sin mirar atrás, ya que es una mujer que no se detiene ante nada para resolver un problema, y es que sabe que solo perderá su valioso tiempo.