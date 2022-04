Galilea Montijo con vestido amarillo de encaje le recuerda a todos porque es la reina de Hoy

Galilea Montijo de 48 años de edad de nueva cuenta, hizo temblar las redes sociales, esto después de la foto que acaba de compartir con un vestido en color amarillo de encaje con el cual su figura se ve espectacular en todos los aspectos, ya que deja en claro que sigue siendo una diosa.

Y es que no es sorpresa que los outfits de Galilea Montijo causen emoción entre sus fans, pues todos se le miran muy bien, ya que combina todo lo que está de moda en su momento, además la conductora de Hoy siempre ha sido un referente del buen vestir en el mundo del espectáculo.

En la foto se puede ver a la figura pública con un vestido en color amarillo, el cual tiene en cada una de sus terminaciones encajes que lo hacen ver fresco, pero además muy coquetos, algo que siempre le ha gustado a la famosa, quien además usa maquillaje muy espectacular sin caer en lo vulgar.

"Gali. me encanta lo que haces, no se imagina cuanto. ¡Gracias por sus tips, me encantan! A ponerlos en práctica y ya lo compartí con mi Mami y mi hermana. feliz semana. Saludos desde Honduras", "Simplemente te admiro desde hace mucho tiempo, te me haces una mujer excepcional, que dios te bendiga y nunca pierdas ese buen sentido del humor y esa humildad y sencillez que te caracteriza un a fuerte abrazo", escriben las redes.

A pesar de las polémicas que ha tenido que enfrentar Galilea Montijo en los últimos meses, el público, lejos de inclinarse ante la mala fama, muchos la han apoyado, pero otros internautas siguen tirando hate, pues no les gustan las supuestas acciones que la famosa hizo en el pasado.

Hay que mencionar que el programa Hoy salió de vacaciones por Semana Santa, por lo que muchos se preguntan a donde se fue la titular del matutino, pues no es novedad que las celebridades, elijan lugares de lujo para irse, pero muchas veces tratan de evitarlo, ya que los paparazzis están buscándolos para tomarles fotos en su vida privada, algo que genera mucha polémica en el mundo de la farándula.

