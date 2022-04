Galilea Montijo con vestido de Rosita Fresita es la sensación en Hoy

Galilea Montijo de 48 años de edad, es una mujer con mucho estilo, pues no hay día en que llegue al programa Hoy con outfits de lujo con los cuales siempre deja a todos impactados y el que llevó hace poco fue uno de ellos, se trata de un vestido al estilo Rosita Fresita con el que se llenó de halagos.

Fue un vestido muy primaveral hasta la rodilla con caída de encaje y manga larga con el cual Galilea Montijo robó miradas en el foro de Hoy, además llevó un cabello medio recogido para también portar varios collares los cuales se distinguiera a lo lejos, logrando con su objetivo.

Y es que la conductora nacida en Guadalajara ama ponerse ropa a la vanguardia y de vez en cuando se atreve a jugar con otros diseños, los cuales se vuelven exitosos en redes sociales, pues de inmediato le dicen que se ve muy bien, así como sus zapatillas con las que deja ver el glamour al máximo.

"Me encantaste ves bella y radiante", "Me gusta le que te pongas te ves hermosa bendiciones en tu trabajo", "Hermosa la mejor que Dios la bendiga siempre bella", "Hola gali soy tu fan y te admiro mucho me gustaría conocerla personalmente por favor Ojalá leas mi comentario", le escriben los fans a la guapa mujer del buen glamour.

En cuanto a las zapatillas de la presentadora mexicana, llevó unas muy cómodas en color menta con un detalle en moños con los cuales se ve de lo más coqueta y es que son ese tipo de diseños los que le gustan a esta famosa quien siempre roba miradas como se dijo anteriormente.

Por si fuera poco, a pesar de los escándalos, Gali lejos de contestar a los diversos chismes que circulan en cuanto a su vida, prefiere dejarlos atrás, pues sabe que es una perdida de tiempo, que además la desgastan, por lo que prefiere seguir en su trabajo y con los pendientes que tiene, además la artista podría irse en cualquier momento de Hoy, pues se dice que está en busca de nuevos proyectos en Estados Unidos.

