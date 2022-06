Galilea Montijo con vestido traslucido deja ver sus atributos con bañador negro

Galilea Montijo de 48 años de edad, se la ha pasado muy bien estos días pues a pesar de que su cumpleaños es mañana, casi toda la semana ha sido de fiesta para la famosa, pues sus amigos la han consentido en todos los aspectos los cuales ha compartido en sus redes sociales.

Como era de esperarse este viernes no pasó desapercibido, pues Galilea Montijo tuvo otra celebración y la manera en que causó revuelo fue por el vestido traslúcido que dejó ver sus atributos, pues en la parte de abajo portó un bañador negro con el cual estaba lista para meterse a la piscina.

Fue un vestido en color verde con cristales con el cual la conductora del programa Hoy fue la anfitriona de la noche, además usó unas trenzas como peinado, pues eran indicadas para el tiempo de calor y es que la fiesta de la pre cumpleañera se llevó a cabo en Acapulco, uno de sus destinos favoritos desde hace años, lugar donde estuvieron sus amistades más cercanas.

Incluso era tanta la felicidad de la guapa mujer que subió un video donde se le ve modelando con su espectacular vestido y bailando al ritmo de la cantante Lizzo, por lo cual sus seguidores quedaron encantados por verla tan feliz, además demostró que los escándalos lejos de tumbarla la hacen más fuerte.

"Muchas felicidades….. te queremos ….. gracias por tu amistad y cariño", "Feliz cumple cerotito!!! Todo lo bueno de la vida para ti hoy y siempre!", "Muy feliz cumpleaños querido. Que sea una extraordinaria vuelta al sol. Besos", "Mi bonita te mereces todo lo lindo de la vida siempre", "Muchas felicidades mi Gali linda! Todo lo mejor para ti siempre Happy Birthday!", escriben las redes sociales a la guapa mujer.

Para quienes no lo saben la conductora mexicana no la ha pasado nada bien en los últimos meses, pues ha estado en vuelta en muchos escándalos, desde situaciones sobre su pasado, hasta de su vida matrimonial, la misma Galilea Montijo ha dicho no la está pasando del todo bien, pero dentro de lo que cabe es una mujer fuerte y eso es lo que admiran sus fans.