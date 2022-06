Galilea Montijo confiesa a que edad perdió su virginidad y asusta a sus compañeras en Netas Divinas

Galilea Montijo de 49 años de edad, al parecer ya le está poniendo sazón a Netas Divinas de acuerdo con los televidentes, pues ahora la guapa mujer reveló en el nocturno a que edad perdió su virginidad y su respuesta dejó a sus compañeras impactas, pues fue a los 16 cuando perdió su inocencia.

Aunque Galilea Montijo no quiso entrar en detalles de quien fue la persona con la que perdió la virginidad, su comentario surgió a raíz de que Ángela, voz de Netas Divinas, le preguntaran si sus padres siempre le han creído a todo lo que dice, por lo que ella contestó que sí, pero al parecer en el tema de la virginidad su madre sospechaba algo.

"Siempre me creyó, pues sí cayó por la pobre de mi ma siempre me creyó no te preocupes ma mi virginidad fue hasta los 16 años", dijo Galilea Montijo en Netas Divinas, mientras que Paola Rojas quien estaba a su lado, solo dijo que miedo, pues no se imaginaban esa respuesta de la famosa.

Y es que muchos internautas han tachado a Galilea Montijo de no ser real como todos quieren verla, pero algunos se han dado cuenta, que poco a poco sea ido soltando en el programa, donde siempre se le ve muy feliz compartiendo historias a lado de sus compañeras quienes están dispuestas a conocer más de la también conductora de Hoy.

"Galilea tiene muchas cualidades, pero se ve mejor en Hoy. Ese programa no cuadra con ella. Perdón a los fans, es mi punto de vista. Galilea tiene buena actitud pero siento que sufre en el programa, le cuesta fluir", "Con todo respeto la Gali cae bien, pero como que desentona con ellas. El programa no se siente igual...", "Muchos le tiran mierda a Galilea y con razón pero se va adaptando poco a poco y deja de ser tan de ahuevo que esté ahí", escriben las redes.

Cabe mencionar que la conductora mexicana también ha gustado por sus looks desafiantes con los cuales se mira muy bien, ya que deja en claro que es un icono de la moda desde hace tiempo.