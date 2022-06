Galilea Montijo confiesa que sí se enamoraría de una mujer por esta razón

Galilea Montijo de 49 años de edad, no se anda con complejos ni etiquetas, pues dejó en claro en Netas Divinas que en efecto, sí podría enamorarse de una mujer, dejando en claro que para ella el amor es amor y además para los fans la guapa mujer fue muy sincera, además su respuesta para muchos fue real.

Sí, claro que sí digo ahorita no y de cuatro también, yo creo que hay una parte donde sí creo que los hombres y las mujeres tenemos esta parte masculina y femenina y cuando naces te dicen eres mujer te vas a casar con un hombre eres hombre te vas a casar con una mujer, pero yo creo que sí, claro, porque no", dijo Galilea Montijo.

Como era de esperarse, sus compañeros estuvieron muy de acuerdo en las declaraciones que hizo Galilea Montijo quien como ya lo saben en el pasado, supuestamente se le relacionó con Maca Carriedo, de quien se dijo tuvo una aventura con ella, estando aún casado con Fernando Reina su actual esposo, aunque después la desmintió.

Por si fuera poco, la también conductora del programa Hoy se ha dado la oportunidad de que el público la conozca de una manera mucho más personal, pues en el pasado siempre la han tachado de no solo ser sincera, sino de crear un personaje muy contrario al de la vida real, pero desde que se integró al nocturno ha causado revuelo por sus declaraciones.

"Galy no hagas caso a los malos comentarios , que el Sol sale para todos. y el gusto se rompe en géneros, además cada una de ustedes, Netas, tienen sus seguidoras", "Me encanta Gali !!! no hagas caso de las envidiosas , igual algunas pagan para que hagan malos comentarios", escriben las redes sobre Galilea Montijo y sus declaraciones.

Cabe mencionar que la animadora mexicana, a pesar de todos los escándalos en los que se ha visto en vuelta, siempre ha demostrado ser una mujer fuerte cada día más, pues no le gusta quedarse atrapada en algún chisme, por lo que de inmediato le da vuelta a la página como una verdadera profesional.