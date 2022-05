Galilea Montijo confronta a Natalia Téllez y le dice porqué ya no quiso ser su amiga

Netas Divinas ya está dando de que hablar, pues Natalia Téllez de 36 años de edad, le dijo a Galilea Montijo de 48, la razón por la cual se alejó de ella, pues como ya lo saben tocan diversos temas en el programa y una de ellas fue la razón por la cual la primera ya no le habló del todo a la nueva integrante.

De acuerdo con Natalia Téllez la razón por la cual se alejó de Galilea Montijo es que no es lo suficiente madura para decirle a las personas que ama que les molesta de ella, por lo que ella prefiere alejarse de ellas, pues no le gusta lastimarlas, o porque no sabe como decirle las cosas razón por la cual la nueva integrante se enteró porque ya no hay amistad.

Mi parte tóxica donde estoy en terapia son los límites, yo no tengo límites con la gente y yo no sé ponerle limites, entonces yo ya llegó al punto de no desechar, pero alejarme de gente que quiero mucho porque no tuve la valentía de hablar como un adulto", dijo Natalia Téllez.

Al hacer dicha declaración, Galilea Montijo le dijo frente a todos que si por eso se alejó de ella, por lo que su compañera le contestó con un rotundo "sí, Galilea", por lo que todos se quedaron callados, pero Téllez quiso dejar en claro que no era nada personal contra ella, aunque las redes de inmediato opinaron.

"Lo que dijo Natalia ...sobre poner límites. Yo lo hablé de la manera más amorosa, más respetuosa, con una amiga de años que era muy ofensiva con sus palabras, quise poner límites y se acabó la relación.Nada volvió a ser igual entre nosotras y finalmente se acabó la amistad", "Recuerdo cuando inicio el programa comentaban que no será lo mismo. Repentinamente, las cuatro netas sorprendieron y las amamos. Es cuestión de que le demos tiempo al tiempo, para conocer a Galilea", escriben las redes.

Cabe mencionar que la entrada de Gali a Netas Divinas ha dado mucho de que hablar, pues a muchos les gusta su presencia, pero a otros no tanto.