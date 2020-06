Galilea Montijo consigue trabajo a Héctor Sandarti tras despido

Galilea Montijo quien se encuentra festejando su cumpleaños número 47, desató la locura en redes sociales y no por haber hecho una fiesta enorme como en otras ocasiones, sino por haber hecho una labor única por uno de sus colegas del espectáculo.

De acuerdo con Alex Kaffie, la conductora del programa Hoy, se enteró de que su amigo Héctor Sandarti había sido despedido de Un Nuevo Día, matutino transmitido por la cadena Telemundo, por lo que Galilea Montijo de inmediato le consiguió trabajo en Televisa.

Por si fuera poco Gali no solo hizo que la televisora de San Ángel lo contratara, sino que fuera el nuevo conductor del reality de cocina que prepara Televisa dejando en claro el poder que tiene la mujer en el matutino desde hace varios años y es que se dice que es una de las mejor pagadas.

Muchos se preguntan porque Galilea Montijo le dio la oportunidad de trabajo a Héctor Sandarti y se debe a los años que trabajaron juntos en el programa Vida Tv, donde ambos empezaron como conductores dándose a conocer a nivel internacional.

Además no es la primera vez que Galilea Montijo ayuda a sus amigos, ya que siempre esta al pendiente de ellos en los momentos más difíciles, un ejemplo de ello fue cuando decidió regalarle al ganador de Pequeños Gigantes, una casa junto a otros colegas del medio y aunque ella nunca quiso alardear con el regalo un programa de espectáculos dio a conocer la noticia.



Cabe mencionar que la salida de Héctor Sandarti de Telemundo sorprendió a muchos, ya que se veía en la televisora estadounidense durante mucho tiempo, pero desafortunadamente los niveles de rating no eran del todo buenos.

Me enteré un día antes de que ya no estaría en el programa. Me enteré de manera muy cordial y amable. No me voy por mi decisión, yo pensaba estar toda la vida, quería jubilarme haciendo Un Nuevo Día”, dijo Héctor Sandarti.