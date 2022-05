¿Galilea Montijo corrió de "Hoy" a Natalia Téllez? La actriz responde a los rumores de una enemistad

Además de actriz, Natalia Téllez es una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana. Hace unos años formó parte del elenco del programa "Hoy". Cuando se dio a conocer su salida del matutino de Las Estrellas, surgieron los rumores de que Galilea Montijo tuvo que ver. Cabe mencionar que en los pasillos de Televisa, se dice tanto Andrea Legarreta como ella, tienen el poder de decidir quien entra y quien se va de este show.

Actualmente, Natalia Téllez, de 36 años de edad y originaria de la Ciudad de México, es una de las conductoras estelares de "Netas Divinas", junto a Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magun, el cual se transmite por Unicable.

Hace unos días, se dio a conocer que Galilea Montijo se une a "Netas Divinas", lo que generó opiniones divididas. Varios televidentes y usuarios de redes sociales, manifestaron su desacuerdo, ya que supuestamente la esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias, habría estado involucrada en la salida de Natalia Téllez, de "Hoy".

Galilea Montijo negó enemistad con Natalia Téllez. Foto: Agencia México

En una entrevista para Unicable, Galilea Montijo dejó muy en claro que no hay enemistad con Natalia Téllez e incluso, asegura haberle rogado para que no se fuera del matutino, uno de los shows estelares de Televisa. "La amo, la adoro, la extrañé mucho", expresó al reencontrarse con ella.

De hecho, cuando nos enteramos de que se iba del programa 'Hoy' nos dio mucha tristeza, yo le supliqué, le pedí que no se fuera, pero la entiendo y me da muchísimo gusto volver a coincidir con ella.

Asimismo, Galilea Montijo, de 48 años de edad y oriunda de Guadalajara, estado de Jalisco, México, externó cómo se siente ante la temática de "Netas Divinas", donde las conductoras cuentas sus secretos y experiencias de vida.

"Después de todo lo que han dicho de mí, ¿tú crees que me preocupa que yo diga la verdad? O sea, al contrario, no sabes cómo agradezco este espacio. De hecho, le dije a mi esposo el otro día: 'oye, ¿tú cómo ves lo de Netas?', porque estaba así como muy guardadito, le dije: 'yo estoy muy emocionada', y me dijo: 'pues eso, se trata de que seas neta'".

Leer más: "Emilia perdona a tu madre", Natalia Téllez pensó en abandonar a su hija y salir huyendo del país

Recordemos que Gali ha estado envuelta en muchos rumores, desde enemistades con sus compañeros de trabajo y crisis en su matrimonio, hasta un supuesto romance con un narcotraficante.