Galilea Montijo da la cara tras sus supuestas burlas de Irina Baeva, novia de Gabriel Soto

En septiembre pasado Irina Baeva se mudó por solo unas semanas a la ciudad de Nueva York para estudiar un poco de actuación, un poco de baile y perfeccionar su inglés. Hace unos días en el programa Hoy Galilea Montijo supuestamente, se burló del inglés de la novia del también actor Gabriel Soto. ¿Qué fue lo que Gali dijo de la actriz rusa?:

Sabes qué me encanta, que tiene como tres semanas o cuánto tiene ya y ya se le pegó el 'oh my god', sabes qué, por eso habla tan bien el español, porque dicen que cuando eres buena para los idiomas se te quedan rapidísimo, como dicen ustedes, los modismos.