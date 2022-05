Galilea Montijo de nuevo en problemas le roban un beso a la fuerza en el programa Hoy

Galillea Montijo vuelve a entrar en la polémica total de las redes sociales, esto después de que Alex Durán, quien participa en Las Estrellas Bailan en Hoy, le robara un beso en pleno programa, pero la famosa lejos de dejarse de inmediato puso resistencia, pues todo fue muy rápido causando la locura entre el público.

Y es que Galilea Montijo quien le dijo tanto a Marie Claire y Alex Durán que pasaban a la siguiente ronda se emocionaron demasiado, pero el actor al pasar a camerino tomó desprevenida a la también conductora del programa Hoy, quien al final de la conducción dijo que ser la anfitriona de Las Estrellas Bailan en Hoy es algo demasiado difícil.

Para quienes no lo saben los últimos meses han estado llenos de polémica para la famosa y es que se han dicho muchas cosas en relación de su vida privada, por lo que no le ha ido del todo bien, uno de ellos fue que supuestamente ya no era pareja de Fernando Reina desde hace tiempo, pero ella contestó a sus haters con una foto donde se les ve felices en Acapulco.

Galilea Montijo al momento de que le robaran el beso/Instagram

Por si fuera poco, Galilea Montijo lejos de quedarse estancada en la polémica está feliz por diversas razones una de ellas es que forma parte de Netas Divinas, donde el público conocerá mucho más a fondo como es en la vida real, pues dicho programa es famoso por las anécdotas de sus anfitrionas.

Otro de los chismes que han salido a flote en torno a Gali es que supuestamente ya no quiere ser parte de Hoy, pues quieren emprender nuevos proyectos artísticos y uno de ellos es que según quiere retomar su carrera como actriz, pues así fueron algunos de sus inicios en la pantalla chica.

Cabe mencionar que todos los escándalos no han dejado de señalar que se sigue viendo muy bien, empezando por sus outfits, ya que es considerada una de las famosas que mejor se sabe vestir en el medio de la farándula, pues cada diseño que se pone siempre causa comentarios de todo tipo entre su público, ya que se le mira muy bien.