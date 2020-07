Galilea Montijo demuestra sencillez y elegancia con vestido artesanal

Galilea Montijo se ha convertido en la reina de la moda en Televisa, pues ni siquiera las actrices juveniles del momento se visten como ella, quien es fanática de experimentar con nuevos looks, con los cuales lejos de verse ridícula luce increíble, dejando en claro por qué se ha convertido en toda una inspiración para tantas mujeres a la hora de vestir y ahora te mostraremos un look con el que pocas veces la hemos visto.

Resulta que Galilea Montijo de 47 años posó con un vestido mexicano con el que demostró sencillez y elegancia pues la conductora del programa Hoy es experta en saber lucir los vestidos, pero este fue muy diferente a todos, ya que no lució un peinado espectacular, ni un maquillaje exótico con el cual estamos acostumbrados a verla, sino uno más natural, con el cual resaltó el color de su piel y sus fans la llenaron de ovaciones y es que Galilea Montijo no solo reflejó su buen gusto por la moda sino el apoyo que se le deben de dar a los trabajadores artesanales quienes realizan estos vestidos bordados a mano, por lo que fue felicitada.

La foto fue publicada en una fan page y alcanzó más de 6 mil likes, dejando en claro el éxito del outfit mexicano el cual era muy coloridos empezando por el amarillo con el cual hizo juego, con las flores bordadas a mano que tiene en la parte delantera del vestido, por lo que Galilea Montijo se miraba radiante, por otro lado la famosa llevaba un morral que también fue elaborado a mano en color verde, con ello la conductora de Hoy logró armar un outfit muy mexicano.

"Que hermoso atuendo mis colores favoritos y te vez bella", "Hermosa que te vez y ese vestido tan bonita fiu fiu", "Que linda te vez, es lo más hermoso que te has puesto y no por que te vistas mal sino porque es un auténtico traje regional, felicidades hermosa por lucir nuestra cultura", "Que bonita te ves con ese vestido de nuestros artesanos mexicanos", "Me encanta... Que hermoso vestido", le escribieron a Galilea Montijo en Instagram.