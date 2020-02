Galilea Montijo desata burlas tras posar con famoso actor de Hollywood

La famosa Galilea Montijo, conductora de programas como Hoy de Televisa, es objeto de burlas en redes sociales tras publicar una imagen en la que aparece al lado de un famoso de Hollywood.

Usuarios le hacen ver a Galilea Montijo que recurrió al Photoshop para lograr aparecer al lado de John Travolta, a quien ha admirado durante toda su vida.

Galilea Montijo asistió a la pasada entrega de los Premios Lo Nuestro en Miami, Florida, Estados Unidos y pudo tomarse imágenes con varios famosos, entre ellos Selenis Leyva, quien actuó en la serie de Netflix Orange is the New Black.

Respecto a la imagen en que aparece con John Travolta y subió a Instagram, Galilea recibe comentarios de varios seguidores en los que le hacen ver que el actor más bien se parece a Rafael Amaya.

Y por si fuera poco, también le hacen ver a la jalisciense que miente y esa fotografía es resultado de Photoshop.