Galilea Montijo desde Estambul impacta con vestido amarillo corriendo por sus bellas calles

Galilea Montijo de 49 años de edad se encuentra en estos momentos en Estambul por cuestiones de trabajo y como era de esperarse no dejó a sus fans con las ganas, es por eso que compartió un video, donde se le ve con un majestuoso vestido en color amarillo digno de una diosa con el que aparece corriendo.

Aunque no se sabe del todo si se trata de una portada para una revista de ese país o un proyecto televisivo, lo que sí es un hecho es que Galilea Montijo volvió a dar cátedra por lo elegante que se ve, pues aparece desfilando cerca de un lago con dicho outfit el cual hizo resaltar su espectacular piel morena.

"Wouuuuuuu espectacular increíble, más videos así", "Hermosa mi Gali reina del mundo", "Me encanta tu vestido", "Que preciosa mujer es toda una Reyna debería ser estrella de Hollywood", "Sin palabras la mujer en toda su belleza", "Muchas bendiciones para la mujer más hermosa de México bendiciones bendiciones", escriben las redes sociales al ver la belleza total de Galilea Montijo quien siempre ha destacado por su forma de vestir.

Y es que si echas un vistazo a las redes sociales de la conductora del programa Hoy, podrás ver que todos sus outfits siempre están a la vanguardia, además a ella le encanta ser tendencia por sus looks los cuales en algunas ocasiones sus fieles fans le dicen que son arriesgados, pero a ella no le importa, pues le gusta jugar con la moda.

Por si fuera poco a la animadora de televisión también le encanta cambiar su look de vez en cuando, es decir, usa algunos peinados o maquillajes con los cuales deja a quien sea impactado, pero eso no es todo, pues a pesar de todo no hay día en que su nombre sea tendencia.

Te puede interesar:

A pesar de que está metida en escándalos, eso no le ha impedido seguir adelante trabajando en lo que más ama y es ser conductora de televisión, aunque también se rumora que su contrato con Televisa está a punto de concluir, por lo que podría tener nuevas ofertas de trabajo en puerta.