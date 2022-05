Galilea Montijo desearía irse a otro país y empezar una nueva vida alejada de escándalos

Gaby Spanic de 48 años de edad, dejó en claro que ya estaría pensando en el retiro, pues le gustaría irse a otro país para realizar nuevas cosas, alejadas del mundo del espectáculo y empezar de cero con su hijo, pues siente que ya lo dio todo en su carrera artística situación que le gustó a Galilea Montijo.

Resulta que antes de que pasaran a la nota de Gaby Spanic, de inmediato, Galilea Montijo dijo que la seguiría, pues al parecer también le gustaría empezar desde cero, pues como ya se sabe estar en el medio de la farándula, no es nada fácil, por lo que también la hizo pensar.

"Que padre decir eso mana, creo que te voy a seguir", dijo Galilea Montijo demasiado impactada al enterarse de la vida que Gaby Spanic desea alejada del mundo del espectáculo y es que como ya se sabe en el mundo de los artistas, ser figura pública es estar rodeado de medios, además de chismes los cuales en su mayoría son polémicos.

Y es que como muchos ya lo saben, este año no empezó del todo bien para Galilea Montijo quien ha estado metida en muchos escándalos, aunque esos no son todos, pues ella ha dicho que a lo largo de su carrera se ha tenido que aguantar muchas cosas, pero se las guarda para no meterse en más líos.

Por si fuera poco se dice que el contrato de exclusividad de la conductora del programa Hoy, podría caducar este año, por lo que supuestamente ya está buscando trabajo en otras televisoras, pues quiere que su carrera se extienda en el extranjero, pero hasta el momento ella no ha querido decir nada.

Actualmente, la vemos en Hoy y se acaba de incorporar a Netas Divinas, donde sus fieles fans apoyan que sea parte del proyecto, pero el hate asegura que no es una mujer honesta en sus declaraciones, por lo que piden sacarla del programa, aunque ella ha tratado de portarse a la altura de las demás compañeras para demostrar que es una mujer que sabe de cualquier tipo de tema contrario a lo que las personas piensan de ella.