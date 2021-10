¿Galilea Montijo discriminó a participante con discapacidad en "La más draga"? La atacan en redes sociales

Galilea Montijo estuvo como invitada especial en "La más draga", concurso de telerrealidad que busca resaltar el arte drag de México. Al principio todo marchó muy bien, la conductora del programa "Hoy" lució espectacular, contagió con su buena vibra a todas las participantes, alentándolas a luchar por sus sueños.

Sin embargo un comentario que le hizo a Lupita, una participante con discapacidad, no fue del agrado del público de "La más draga".

Me encanta que no te dé vergüenza de verdad, porque dicen es discapacitado, no, hay personas con discapacidades que eso no los hace ni más, ni menos.

Galilea Montijo, comadre de la también conductora de televisión Inés Gómez Mont (acusada de supuesto lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada), le dijo a la participante de "La más draga", que le gustaba "que no te avergüences (de tu discapacidad) y estés parado en un escenario, presúmelo".

Lupita expresó desde el escenario haber prometido que al llegar a este concurso, "todo iba a fluir y nada me iba a dar vergüenza". Galilea Montijo le respondió: "eso, así se habla".

La conductora estelar del matutino "Hoy" en Televisa y esposa del político Fernando Reina Iglesias, fue severamente criticada en redes sociales por sus palabras a Lupita.

Un usuario de Twitter expresó al respecto: "'qué bueno que no te avergüenzas de tu discapacidad', qué onda con el comentario de Galilea". La también actriz de telenovelas, fue señalada de haber discriminado a Lupita.

"Galilea Montijo, decirle a alguien 'qué bueno que no te avergüenzas de tu discapacidad', es totalmente incorrecto y discriminativo, piensa un poquito antes de hablar, no es tan difícil". Hasta el momento la presentadora de "Hoy" no ha comentado nada al respecto.

