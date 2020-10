Galilea Montijo e Inés Gómez Mont, del insulto del "doña table" a una gran amistad y comadrazgo

Además de ser grandes amigas, Galilea Montijo e Inés Gómez Mont son comadres. Fue en enero de 2019 cuando Gali bautizó a María, la hija menor de Inés. En redes sociales ambas conductoras de televisión comparten con sus miles de seguidores su amistad, desde viajes hasta eventos importantes en sus vidas.

Aunque la relación entre ambas es extraordinaria, no faltan aquellas personas que recuerdan cuando Inés Gómez Mont se refirió a Galilea Montijo en televisión nacional, como "doña table". Recientemente este par de hermosas mujeres compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram, un reencuentro que tuvieron. Ante la pademia del Covid-19 pasaron muchos meses sin verse en persona. La también actriz visitó a su comadre y a su ahijada María, en compañía de su esposo Fernando Reina.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Cuando tus compadres te caen de sorpresa y te alegran el día ❤️ Ya los extrañábamos muchísimo, los amamos Galilea Montijo y Fernando Reina", expresó Inés Gómez Mont en su feed de Instagram. Cabe recordar que Inés tiene ya un año ausente de la televisión, tras una operación a la que se sometió een 2019 para retirar un tumor benigno que se alojaba en su cabeza.

Ls comadres Galilea Montijo e Inés Gómez Mont. Foto: Instagram @inesgomezmont

Por su parte, Galilea Montijo comentó en un post que hizo sobre esta visita a su gran amiga y comadre Inés Gómez Mont. "Ya te extrañaba Maria, ¿lo ven? somos igualitas, una para la otra, ya los extrañaba Inés".

Galilea Montijo junto a su ahijada María. Foto: Instagram @galileamontijo

"Pues para mí esa amistad no me gusta, han tenido varios roces fuertes y como que la han forzado demasiado. Inés eres una persona de buenos sentimientos y gran amiga, no te confíes de nadie por favor, tu familia es muy linda", "que felicidad me da verlas juntas y haciendo tantas cosas locas, abrazo y agüita de jamaica por ese reencuentro", "me encanta verlas juntas", "¿y lo de 'doña table' quedó en el olvido? Que lindas las comadres", "que pronto se te olvidó cuando te decía teibolera, Galilea", "ya las extrañaba juntas", son algunos de los comentarios ante este reencuentro de las comadres Inés Gómez Mont y Galilea Montijo.

Algunos celebran la amistad de Galilea Montijo e Inés Gómez Mont, y otros la critican. Foto: Instagram @galileamontijo

El 'doña table' de Inés Gómez Mont a Galilea Montijo

Hace unos años en el programa Ventaneando de TV Azteca, Inés Gómez Mont llamó "doña table" a Galilea Montijo, haciendo referencia al supuesto oscuro pasado de la tapatía (hay quienes aeguran que antes de alcanzar la fama, trabajó como bailarina en un centro nocturno en la ciudad de Guadalajara, Jalisco".

Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse con un hombre adinerado, todos le dan anillo y todos la mandan a volar, además es una mujer que le falta mucha educación...además, aparte si se pone a decir 'doña Pedro', yo te tengo que recordar Doña Table, tengo que recordártelo, ¿no?

Estas palabras de Inés Gómez Mont, surgieron tras un comentario de Galilea Montijo donde se refirió a Pedro Solo como "doña Pedro".

Y como dijera José José, tal vez ambas aplicaron lo que dice una de sus famosas canciones: "ya lo pasado, pasado...", ya que hoy en día presumen de una gran amistad. "Mis palabras se quedan cortas al querer expresarte todo lo que siento y todo lo que te deseo hoy y siempre, eres la mejor hermana que la vida me regalo, eres un ser maravilloso que siempre me alegra el alma y la vida. Tienes el corazón más generoso, es por eso que yo y todos los que te rodeamos te queremos tanto, eres mi angelito que me saca mi díablito jajaja, eres lo que cualquier amiga puede desear tener, te amo mana, a gozar la vida que como dices, de eso se trata", maniifestó Inés Gómez Mont en un pasado post en su feed de Instagram, dedicado a su amiga Galilea Montijo.