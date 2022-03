Galilea Montijo e Inés Gómez Mont según se burlaban de Yadhira Carrillo y la llamaban india

Otra nueva polémica surge en cuanto a Galilea Montijo de 48 e Inés Gómez Mont de 38, pues se dio a conocer que ambas mujeres supuestamente se burlaban de Yadhira Carrillo a quien llamaban india en forma de burla, dejando en claro que la amistad entre ambas no era color de rosa.

Fue Tita Bravo ex nuera de Inés Gómez Mont, quien le dijo a Jorge Carbajal que conocía a unas trabajadoras de la segunda, estas, le hicieron saber a la señora que tanto Inés Gómez Mont, como Galilea Montijo según llamaban india a la ex actriz mexicana de quien hablaban si la invitaban o no a uno de sus lujosos viajes.

Para quienes no lo saben estas tres famosas pertenecían a un grupo de amigas inseparables las cuales siempre tenían reuniones o se iban de viaje juntas, incluso hay fotos donde se les ve conviviendo de lo más felices, pero ante el público nunca mostraron un tipo de enemistad o mala cara.

Además, Tita Bravo dijo esto pues hasta molesta de que su ex nuera nunca la ha dejado ver a sus nietos, fruto del primer matrimonio que tuvo la presentadora mexicana con su hijo, quien también ha declarado en repetidas ocasiones que no ha podido ver a los menores.

Por si fuera poco dicha amistad entre estas mujeres se ha venido desvaneciendo por los problemas que las acecha, ya que Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo está en la cárcel desde el año pasado, mientras que Inés Gómez Mont es prófuga de la justicia junto con su esposo Víctor Álvarez Puga, por su parte Galilea Montijo en los últimos meses se ha enfrentado a diversas polémicas, la más reciente es sobre una supuesta infidelidad a su esposo con la conductora Maca Carriedo.

Hasta el momento la conductora del programa Hoy no ha dicho nada sobre la supuesta burla hacia Yadhira Carrillo, pues como se dijo anteriormente se ha enfrentado a varios escándalos, mientras que la segunda al parecer podría regresar a las telenovelas después de que se le vio en los pasillos de Televisa, pero tampoco ha dicho nada sobre las supuestas burlas.

