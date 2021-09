¿Galilea Montijo embarazada? Muestra abultado vientre mientras baila junto a Julión Álvarez (VIDEO)

Galilea Montijo, una de las conductoras estelares del show de televisión "Hoy", levantó sospechas de un nuevo embarazo (fruto de su matrimonio con el político mexicano Fernando Reina Iglesias), durante la reciente emisión del matutino de Televisa.

Esta mañana el cantante del Regional Mexicano Julión Álvarez, estuvo como invitado especial en el foro de "Hoy", donde además de hablar sobre su nueva música y su regreso a los escenarios, llevó a cabo una presentación donde Galilea Montijo y su compañero Paul Stanley no dudaron en sacarle brillo a la pista.

De acuerdo a usuarios de redes sociales, al ver bailar a Galilea Montijo le notaron un abultado vientre, por lo cual manifestaron que podría estar embarazada. Asimismo mencionaron que se veían un poco más "llenita" que de costumbre.

Galilea Montijo se convirtió en mamá en marzo de 2012 con el nacimiento de Mateo, hijo en común con Fernando Reina Iglesias (tuvo dos hijos en su anterior matrimonio).

Anteriormente en una entrevista para "Hoy", Galilea Montijo mostró sus ilusiones de tener otro hijo; en el 2019 consultó con su ginecólogo si podía quedar embarazada de su nuevo, sin embargo, su médico le dijo que no, pues a su edad sería muy arriesgado.

Con lágrimas en sus ojos la también actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, mencionó que no le afectó el diagnóstico del doctor y no descartó ser mamá de nuevo. "Me quedé con las ganas sí (de otro bebé), pero no creo que me falte, porque soy muy feliz con puro hombre en mi casa, también yo siento que tengo el carácter para estar con puro hombre".

