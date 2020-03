Galilea Montijo es jaloneada bruscamente por Lambda García

Una vez más Galilea Montijo dio de que hablar en redes sociales y no por su lujosa ropa o alguna declaración, sino por haber sido jaloneada por su compañero Lambda García con quien estaba jugando en pleno programa.

Resulta que ambos hicieron un dueto en Canta la palabra, pero cuando Gali dio tremenda vuelta su compañero la tomó del cuello, por lo que forcejeó un poco dicha acción hizo que la conductora del matutino lo tomara de la mejor manera por lo que terminó riéndose con Lambda.

Tras la reacción de Gali los internautas no se quedaron con las ganas e hicieron todo tipo de comentarios, pues consideran que la conductora siempre trata de sacar lo mejor de las situaciones, yaa que no le gusta estar en el ojo del huracán.

"Yo le doy like...pero solo por Galilea Montijo, porque me encanta su sentido del humor, carisma y belleza", "Gali y Lambda los amo jajajajajaja", "Me encanta mi Gali hermosa, no cambies chula", fueron algunos de los comentarios en redes.

Cabe mencionar que el público ha sugerido que García debe quedarse como titular del programa Hoy, pues le gusta mucho su sentido del humor, además de la buena química que tiene con todos sus compañeros y es que como todos saben los conductores cambian de temporada dependiendo el productor.

Te puede interesar

Cómo es la relación actual entre Lambda García y Polo Morín

Galilea demuestra su cariño hacia Belida con una inyección (video)

Gomita regresa a Hoy sin miedo a encontrarse con Galilea Montijo