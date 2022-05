Galilea Montijo esto exigió a Netas Divinas si querían que fuera parte del programa y lo cumplieron

Galilea Montijo de 47 años de edad, ya está lista para grabar Netas Divinas donde se dice que podría quedarse de fijo si al público le gusta tanto su trabajo como interacción con sus compañeras, pero como era de esperarse, la estrella de Televisa hizo algunas exigencias antes de arrancar las primeras grabaciones.

De acuerdo con Alex Kaffie, la conductora del programa Hoy, ya pidió a la producción que las grabaciones se realicen en Televisa San Ángel y no en Televisa Ayuntamiento (centro de la Ciudad de México) pues a Galilea Montijo le dio flojera irse hasta lo más céntrico para las grabaciones por lo que su berrinche ya fue cumplido, por lo que todo el equipo tendrá que grabar donde la famosa lo exigió.

Y es que la presencia de Galilea Montijo podría ayudar o bajar aún más el rating en Netas Divinas el cual fue muy popular en temporadas pasadas, pero ahora se requiere no solo más de temas importantes, sino de una presentadora que tenga al público pegado a la televisión, es por eso que decidieron contactarla.

"Deberían darle oportunidad a otras conductoras", "Ay no. Parece que no hay más conductoras.. ¿esta mujer ya cansa", "Se supone que las netas son netas por ser netas o no??? ¿Esta tipa que tan NETA es? Si ni llorar con sentimiento puede, tiene amistades de última", "Jajaja como si tuviera el mismo conocimiento que Paola Rojas", escriben las redes sociales sobre la llegada de Gali.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo se ha venido rumorando que el contrato de la conductora mexicana con Televisa podría concluir este año, por lo que ha pedido a los ejecutivos de dicha empresa que le den un tiempo para que pueda buscar nuevas oportunidades en el extranjero, donde quiere que su carrera despegue aún más, pues quiere realizar nuevas cosas.

Entre los planes de la guapa mujer se encuentra regresar al mundo de las telenovelas, pues es bien sabido que antes de entrar al programa Hoy, decidió hacer algunos de estos proyectos, los cuales le gustaron bastante, razón por la cual quiere retomar su carrera.

