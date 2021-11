Galilea Montijo responde furiosa a quien la relacionó con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas

Galilea Montijo de 48 años ya hizo réplica después de que se dijera en el libro de Anabel Hernández que tuviera una supuesta relación sentimental con Arturo Beltrán Leyva, alías El Barbas e incluso supuestamente lo ayudó cuando estaba en la cárcel, por lo que muy molesta respondió a las acusaciones.

“El día que salga el libro ya yo tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que sí debería ser más severa esta ley de la difamación. Yo he sido muy tranquila. Desde dónde me han metido relaciones y han sido calumnias, lo he dejado pasar, porque no estaba casada. Ahora sí, tengo un hijo, tengo a quien cuidar. Y esta es la única parte. Creo que se debe legislar porque no sólo afecta para la empresa para la que trabajo, no sólo al programa, me afectan a mí, a mi familia. Yo vivo de mi imagen. Se me han caído campañas por el dicen y dicen. Lo tomo como una rayita más. En su momento sí se tomarán acciones legales seguramente, porque estamos hablando de un supuesto libro y si está mi nombre ahí se tomarán acciones legales”, dijo Galilea Montijo.

Y es que Galilea Montijo no solo ha estado en el ojo del huracán por temas como estos, sino por otros relacionados con artistas del mundo del espectáculo, pero para ella este delicado tema no solo la afecta personalmente, sino de manera profesional.

“En el momento que salen estas notas solo afectan a mí alrededor. ¿Ustedes saben con cuántas personas uno se toma fotos todos los días?, pero si la mujer dice, debe tener pruebas. Se habla a la ligera. No está padre. Todo el tiempo me he tenido que defender, que si teibolera, que si novia de un presidente. O sea, ¡ya estuvo bueno!”, dijo la conductora del programa Hoy.

Recordemos que Galilea Montijo siempre ha dado la cara cuando enfrenta alguna polémica, pues siempre limpia su nombre de cualquier manera, pero en esta ocasión la polémica rebasó el limite.

Sus fans la defienden

Como era de esperarse los fans de Galilea Montijo no se quedaron con las manos cruzadas y apoyaron a la artista a quien consideran una mujer ejemplar que siempre ha salido adelante en cualquier proyecto que le pongan.

