Galilea Montijo hace bailecito sexy y ocasiona la burla del actor Jaime Camil

México. La conductora de televisión Galilea Montijo hace un bailecito sexy y con ello ocasiona la burla del actor Jaime Camil. Luego de que la famosa jalisciense coloca en su cuenta personal de Instagram un video en el que aparece bailando, sus fans reaccionan, pero también el protagonista de novelas como "Por ella soy Eva" y le dice: "¡Ya siéntese, señora!"

Galilea Montijo baila a ritmo de Dance Monkey y también hace algunos peculiares gestos y se ríe de si misma al escribir en el post: "¿por qué le duele?”, esto en referencia a las caras que hace mientras baila en la grabación. Entre las reacciones de los usuarios llama la atención especialmente la de Camil.

¡Jaja! La clásica: ¡Ya siéntese señora!”, escribió el actor, mientras que Gali de inmediato le responde: “Oh, iralo”. Más de 2 mil Me gusta lleva la publicación en Instagram al momento.

Los comentarios entre Galilea Montijo y Jaime Camil fueron en tono de broma, ya que ambos son amigos desde hace muchos años, de hecho, él ha estado como invitado en el programa Hoy en varias ocasiones.

Jaime Camil al desnudo

Jaime Camil posó sin ropa para la revista Quién, publicación que incluye al actor mexicano en su lista de "los más más sexys". El actor y cantante engalana la portada con una sexy pose que hizo para esta misma revista del corazón hace 16 años.

En febrero de este año en una entrevista con Jaime Camil salió al tema aquella famosa portada que había hecho para Quién en 2004, en la que salía totalmente desnudo y encabezó la lista de los hombres más sexys. Fue entonces que le propusimos la idea guajira de recrearla, 16 años después y sin Photoshop, para celebrar nuestro aniversario", menciona la revista en su portal web.

Al respecto Jaime Camil comentó: "la primera vez que escuché la propuesta me dio pavor, dije: ya no estoy en edad, ya soy un señor, ya tengo dos hijos'. Luego me puse a pensar y dije: '¿por qué no?'".

De acuerdo con Quién, la única condición que Jaime Camil puso, fue que le dieran un poco de tiempo para entrenar.

Jaime Camil, un actor con años de experiencia

Jaime Federico Said Camil Saldanha da Gama es el nombre completo del actor y es originario de Ciudad de México ( 22 de julio de 1973). Se le ha visto participar en melodramas mexicanos en Televisa, entre ellos La fea más bella, Por ella soy Eva, Mujer de madera y Los exitosos Pérez.

Según información en Wikipedia, se inició en el medio artístico en contra de la voluntad de su padre, ya que deseaba que fuera empresario, aunque más adelante lo apoyó en sus aspiraciones.

Foto de Instagram

En 1995 debutó en la televisión con su propio programa El show de Jaime Camil y al año siguiente en Qué nochecita con Jaime Camil, proyectos que pudieron verse por Televisión Azteca. En el año 2000 participa por primera vez en la telenovela Mi destino eres tú, junto a Lucero y Susana Zabaleta.

Y también ha figurado en películas como Amor a primera visa, El cielo en tu mirada, Salvando al soldado Pérez, Regresa y Puños rosas.

