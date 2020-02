Galilea Montijo hace las pases con José Ron tras pelearse con ella

Galilea Montijo demostró que es una mujer madura y sin resentimiento pues como todos saben hace un par de años tuvo un enfrentamiento con el actor José Ron debido a un pleito que protagonizo el histrión con Cristián de la Fuente hace unos años.

Y es que el primero criticó una publicación del histrión causando que Gali se metiera en dicho incidente, acción que molestó a Ron arremetiendo contra la conductora de Hoy quien no se dejó de las criticas de su compañero, dicho problema fue en marzo de 2017.

Ahora que Galilea fue a Miami para presentarse en el programa Mira quién baila all star, se topó con su paisano y se tomaron una foto juntos, dejando en claro que entre ninguno de los dos hay bronca e incluso los fans de ambos los felicitaron por la madurez que tomaron.

"¿Pues no que no se hablaban?", o se enganchen. Mucho amor y bendiciones para ambos y ya no se “poleen”", "Que guapo es José ron se ven muy bien los 2 en la foto que bueno que arreglaron sus diferencias", escribieron los internautas.

Cabe mencionar que Gali a estado muy activa estos últimos días pues a estado promocionando por todos lados la nueva temporada de Pequeños Gigantes donde la veremos nuevamente como conductora, además del gran regreso de Biby Gaytán a la pantalla chica.