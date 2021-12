Galilea Montijo hace pasar momentos de terror al inyectar a Paul Stanley

Quien hizo pasar un rato aterrador a Paul Stanley de 36 años fue colega Galilea Montijo de 48, pues el conductor del programa Hoy se encuentra enfermó, aunque no se sabe con certeza cuál es la enfermedad su compañera lo inyectó detrás de cámara, pues en realidad se sentía muy mal.

Fue Raúl Araiza quien se encargó de grabar el momento en el que Galilea Montijo inyecta de inmediato a Paul Stanley quien se miraba muy nervioso, pues al parecer no era fanático de las agujas, pero con tal de sentirse mejor, le pidió a su colega que lo inyectara para poder sacar el trabajo adelante.

Hasta el momento el video cuenta con más de dos mil reproducciones, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber a Galilea Montijo que es una buena enfermera y que trata de cuidar a sus compañeros de trabajo a quienes considera una familia, pues han estado con ella en momentos muy duros.

"Fué muy arriba, tanta nalga y le pica en la cadera", "Esas inyecciones son muy dolorosas", "Ya no hay respeto pr el público ya no hay pudorrr!!", "Los amo a los tres Gali, Paul y tú negrito", "No manches, se lo puso en la espalda en vez de la nalga!!", escriben los fans del programa Hoy.

Por si fuera poco Raúl Araiza el encargado de publicar el video, deja en claro que Galilea Montijo tiene muy buena mano a la hora de inyectar, pues al parecer ya pasó por el mismo momento que Paul Stanley quien se sintió aliviado después de la inyección.

Galilea Montijo muy seria

Desde el escándalo de Galilea Montijo donde supuestamente se le vinculó sentimental con Arturo Beltrán Leyva alias El Barbas en el libro de Anabel Hernández, los espectadores del programa Hoy, han visto a la animadora del matutino algo seria desde que se dio a conocer la noticia, por lo que muchos de sus fans le han mandado varios mensajes de apoyo para que salga adelante, y que demuestre el profesionalismo que siempre la ha caracterizado en el matutino.

Por si fuera poco las fan page siempre tratan de levantarle el ánimo a la artista.

