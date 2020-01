Galilea Montijo impacta a sus seguidores con nueva imagen

Galilea Montijo continúa en la boca de todos, ahora la popular conductora del programa matutino Hoy, sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de imagen con el que lució aún más hermosa, pues cambió su ya tradicional cabello ondulado por un estilo más corto y liso.

Por medio de sus redes sociales la famosa compartió una imagen en donde aparece posando de lo más imponente, utilizando un elegante atuendo de color negro complementado con botas altas que resaltaron lo alto de sus piernas, outfit con el que se robó todas las miradas y provocó suspiros a más de uno en Internet.

Pese a que la estrella del programa de espectáculos mantiene la opción de comentar sus fotografías desactivada, hubo quienes sí pudieron halagar el nuevo estilo por el que optó hoy y halagaron su belleza, su elegancia y lo bien que le queda este nuevo cambio, sin duda, una muy buena opción para iniciar con todo el 2020.

Galilea Montijo se ha posicionado desde su entrada a la televisión como una de las estrellas más queridas en México, debido a su gran carisma y su inigualable actitud, símbolos de su personalidad con los que se ha ganado el corazón de todos los mexicanos, tal y como su colega de trabajo Andrea Legarreta lo ha hecho desde su debut en el programa Hoy, donde actualmente figuran como conductoras estelares.

Cabe recordar que Montijo recientemente ingresó a un nuevo proyecto en Internet, en donde estará viajando constantemente por todo México y Estados Unidos, y aseguró que este espacio de trabajo está destinado para la comunidad latina de aquel país. Así como Gali, el payaso Brozo también se integra en la plataforma.

Recordemos que, en julio de 2019, Galilea comentó que como todo en la vida hay ciclos que deben cerrarse, señalando que le molesta mucho más la idea de caer en la monotonía, mencionando que le gustaría irse pronto del Programa Hoy.

A mí me gustaría pronto irme, porque yo soy una persona que me gusta muchísimo cambiar, soy géminis, a mí la monotonía me mata, eso lo saben ya mis jefes y esa es una decisión de la empresa, no mía", aseguró Galilea Montijo.