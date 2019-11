Galilea Montijo indignada por el secuestro de Alejandro Sandí

Galilea Montijo mostró su frustración e indignación en la emisión de este lunes del Programa Hoy, ante el secuestro del actor Alejandro Sandí, ocurrido estando en compañía de Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias, cuando estaban excursionando en la zona del Nevado de Toluca.

Al inicio del Programa Hoy, los presentadores hablaron sobre lo ocurrido y Galilea Montijo no dudo en manifestar su sentir. "Ya no se puede ir a ningún lado", expresó la tapatía en tono de molestia. Lo que más lamentó la conductora de televisión es que sigan ocurriendo estos actos violentos en nuestro país y "no pasa nada".

Sobre la inseguridad que día a día se vive en México, Galilea Montijo exclamó:

Ya es una jungla, ya no puedes ir a ningún lado.

Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias compartieron un video en redes sociales donde contaron lo que pasó. Ellas y Alejandro iban en la camioneta de Vanessa. "Íbamos como cualquier turista, como cualquier familia, al Nevado de Toluca, este lugar hermoso que está cerca de la Ciudad de México, cuando unos sujetos armados nos truncaron el camino y se llevaron el coche de Vanessa", manifestó Esmeralda Ugalde (hermana de Ana Bárbara).

Tras despojarlos de sus pertenencias, los delincuentes se llevaron la camioneta y al actor Alejandro Sandí.

Confiamos en que está bien Alejandro, mandamos toda la buena vibra y pedirmos sus oraciones para que pronto aparezca. Estamos al pendiente de todo.

Un turista francés también fue secuestrado.