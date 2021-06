Galilea Montijo le dice a Sebastián Rulli que no opine de política mexicana si no es de este país

Galilea Montijo de 48 años de edad fue muy clara con Sebastián Rulli de 45, esto después de que el actor argentino arremetieran contra los famosos que violaron la veda electoral para apoyar al Partido Verde en plenas elecciones electorales.

Y es que el actor argentino no está de acuerdo en que las celebridades no ayuden a cambiar a México para bien, por lo que Galilea Montijo en una entrevista señaló que Sebastián Rulli no debe opinar del todo pues no es de este país.

Yo adoro a Sebastián es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo no, cada quien, aunque sea mexicano es como si yo me voy a Argentina y empiezo hablar de política Argentina, pues no le sé, dijo Galilea Montijo.

Para quienes no lo saben Galilea Montijo ya ha comentado en el pasado de la política, es por eso que ha preferido quedarse callada, pues ha sido criticada.

Incluso su esposo Fernando Reina es político, por lo que prefiere que él se encargue de lo suyo y ella del espectáculo.

Otra de las cosas que llamaron la atención de Galilea Montijo es que hace unos días festejó su cumpleaños de una manera muy privada, pues no hizo las grandes fiestas que siempre realiza.

Regresando al tema muchos internautas estuvieron de acuerdo con las declaraciones de Galilea Montijo y otros en contra.