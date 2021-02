Galilea Montijo le dice adiós al sostén u las medias con foto de infarto

Galilea Montijo de 47 años de edad vuelve a dar cátedra de como se debe ser una mujer coqueta, lo hizo en una sesión de fotos donde le dijo adiós a dos cosas, el sostén y las medias dejando en claro que el cuerpo natural se ve de maravilla sin usar tanta prenda, pues solo quiso usar un vestido en color verde muy destapado con el cual se le miraba tremendo cuerpazo.

La foto alcanzó más de 76 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber a la mujer nacida en Guadalajara que se ve como una verdadera diosa, pues es bien sabido que Galilea Montijo sabe vestirse muy bien en especial cuando la contratan para una tienda de ropa pues saben que todos los diseños se le ven de maravilla.

"HERMOSA como siempre ese es tu estilo..um MUJERON", "Hermosa como siempre mi gali", "Tiene usted unas piernas muy hermosas dicho con mucho cariño y respeto gali", "Como los buenos vinos, cada año más sabroso pero propiedad de alguien más. Jajajajaa", "Me dejas sin palabras con tus looks", "uapisima te pongas lo que te pongas siempre con un look diferente siempre me sorprendes ", le escriben a Galilea Montijo en cada una de las fotos donde siempre se le ve con una imagen moderna desde que la vemos a muy temprana hora en Hoy.

Para quienes no lo saben del todo la conductora del programa Hoy es todo un icono desde hace años y es que varios diseñadores han querido trabajar con ella y logran vestirla como una verdadera estrella de televisión, pero hay una persona que se ha encargado de moldear el estilo de la famosa año tras año, se trata de Aldo Rendón, quien la apoya en todo.

Y es para quienes no lo saben el stylist se encargó de cambiarla todos los domingos durante el reality show de Pequeños Gigantes, donde se miraba guapísima, y es que desde el maquillaje hassta el peinado de la presentadora se miraba de lujo, por lo que varias veces fue tendencia por lo bien que se miraba, por si fuera poco el carisma que se carga la ayuda mucho.

Aunque muchos no lo crean, Galilea Montijo es una mujer que le da con todo al gimnasio, pues aunque no sube mucha evidencia de este, en más de una ocasión ha compartido algunas imágenes donde se le ve en el gym trabajando diversas partes de su cuerpo y una de las cuales tiene bien trabajada son sus imponentes piernas las cuales siempre resaltan a cuadro.

Regresando con el carisma que se carga Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas del medio de la farándula por su forma de ser, no solo con sus compañeros, también con el público, pues saben que la también actriz siempre tiene un buen trato para quien sea desde la gente de producción hasta su fan número uno.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para Galilea Montijo, ya que el precio de la fama ha sido caro, pues siempre que Gali da una declaración aunque sea jugando, entra en el ojo del huracán, pues los haters han mencionado que la artista siempre lo hace las entrevistas con doble sentido.

Galilea Montijo con tremenda figura en la foto/Instagram

Cabe mencionar que el escándalo más polémico que enfrenta Galilea Montijo en estos momentos, es que defendió a Irina Baeva de todo el hate que ha recibido durante los últimos años, por lo cual los fans de Geraldine Bazán se le fueron con todo.

