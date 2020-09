Galilea Montijo llama malagradecido a Alfredo Adame

Galilea Montijo de 47 años de edad, fue muy directa con Alfredo Adame de 62 años y se le fue con todo después de que el actor despotricara en contra del programa Hoy, pues asegura que Magda Rodríguez, la conductora reciente del programa, no ha podido levantar el rating desde que ella está a cargo del matutino.

Y es que Alfredo Adame, asegura que cuando él estaba como conductor titular hace varios años en el programa Hoy, se vendían muchas menciones, lo que generaba ganancias para Televisa, pero reveló que ahora el matutino más popular de México esta por los suelos, pues considera que le falta talento al proyecto que tiene años en la pantalla chica.

Tras las declaraciones publicas del polémico actor, Galilea Montijo no dudó en responderle y lo tachó de ser un malagradecido, ya que la conductora no puede entender como puede hablar de una empresa que le dio mucho durante un largo tiempo, por lo que fue muy clara con su mensaje.

A mi me parece espantoso cuando una persona sale de cualquier empresa y se va hablar horrores de esa empresa, que tanto les dio y que tanto la empresa hizo por él. Pues no sé que le pasó a Alfredo, dijo Galilea Montijo para Chisme No Like.