Galilea Montijo luce su figura al usar traje de baño de la marca italiana Le Shadi

En uno de los recientes post que Galilea Montijo compartió en su feed de Instagram, deleitó a sus miles de seguidores enseñando mucha piel al usar un traje de baño. En un par de imágenes que la conductora de "Pequeños gigantes" publicó, dejó al descubierto su espalda y sus tonificadas piernas. Ante esto los halagos y piropos no se hicieron esperar para la también actriz de telenovelas.

Galilea Montijo lució su cuerpazo modelando un traje de baño de la marca italiana Le Shadi, de su colección "#ShadiCollection"; el diseño que la esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias eligió es el modelo Deira, cosido por artesanos locales de Cerdeña, Italia; el diseño sigue las formas suaves del cuerpo de la mujer. Las tiras de volantes es un detalle distintivo de la colección, cosidas pieza por pieza.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Una vez usados, aumentan las proporciones femeninas, dando a su cuerpo un toque de sensualidad y originalidad", asegura la marca de trajes de baño en su portal web. Esta prenda usada por Galilea Montijo, una de las conductoras estelares del programa "Hoy, tiene un precio de 175 euros (más de 4 mil 200 pesos mexicanos).

"Nuestra marca está diseñada por mujeres como tú, compartimos la pasión por el algodón de alta calidad auto-distinción, creemos firmemente en la belleza de la singularidad y la importancia de sentir confianza en nuestro propio cuerpo", señala la marca italiana Le Shadi. (Usando elegante vestido de LatinGal, Galilea Montijo deja al descubierto sus tonificadas piernas).

"Cuerpazo", "eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera", "eres perfecta", "bella, hermosa", "bellísima, ese cuerpower", "guapísima", "que perfección ❤️", "que mujer tan guapa", "mejor que nunca", "chulada de mujer", "Gali entre más pasan los años estás más mami", "que cuerpazo, la mejor conductora del mundo mundial, mi Gali preciosa", "eres hermosa", "de frente o de espalda, siempre hermosa", son algunos de los comentarios que recibió Galilea Montijo de parte de sus seguidores.

Por otra parte, hace unos días el comediante y conductor de televisión Arath de la Torre se unió al elenco del programa "Hoy". Usuarios de redes sociales aseguraron que por las personalidades de ambos, tendría varios roces en el foro del matutino de mayor audiencia en México.

Pese a lo que se dijo la ex novia del ex futbolista mexicana Cuauhtémoc Blanco (hoy Gobernador del estado de Morelos), le dio una cálida bienvenida a su compañero Arath de la Torre. "Por el carácter que se carga Arath y las pesadas de Galilea y Andrea, no creo acabe bien el programa jajaja ya cámbienlas, siempre lo mismo", expresó un usuario de redes sociales.

Andrea Legarreta manifestó en sus redes sociales lo contenta que estaba por el regreso de Arath. "Conductores hemos estado, dejado de estar y en algún momento hemos regresado, formas de hacer una misma revista con el estilo propio de cada producción, los cariños verdaderos se han quedado en mi vida y en mi corazón; estoy segura que en esta etapa mi querido Arath, la pasaremos súper, disfrutando y viviendo la vida desde otra perspectiva, te quiero mucho y mientras vamos navegando en este barco, vamos a gozarla".