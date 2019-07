Galilea Montijo muestra abdomen de acero al usar diminuto bikini

Galilea Montijo disfruta de la playa en sus merecidas vacaciones, momento también para aprovechar y lucir su sensual anatomía. En su perfil de Instagram compartió una fotografía donde muestra a sus más de 6 millones de followers, su cuerpazo.

La conductora del Programa Hoy posteó una fotografía donde luce sus encantos y muestra su abdomen de acero al usar un diminuto bikini: "¿playa o gym?, ¿cerveza en mano?...nel, pa´la playa", comentó Galilea Montijo en su publicación que tiene más de 116 mil likes.

"Ándale, andas con todo", expresó su querida amiga y comadre Inés Gómez Mont. Asimismo la tapatía recibió muchos halagos por parte de sus fieles seguidores en esta popular red social. "La mujer más hermosa, mi reina", "¿alguien más bella que Galilea?, nel, nadie obvio".

Anteriormente en un encuentro con diversos medios de comunicación, Galilea Montijo manifestó que como todo en la vida, hay ciclos que deben cerrarse, señalando que le molesta mucho más la idea de caer en la monotonía, resaltado que le gustaría irse del Programa Hoy a la brevedad posible.

"A mí me gustaría pronto irme, porque yo soy una persona que me gusta muchísimo cambiar, soy géminis, a mí la monotonía me mata, eso lo saben ya mis jefes y esa es una decisión de la empresa, no mía. Muchas veces los ciclos se tienen que cerrar y vienen nuevas generaciones, yo tengo ganas de hacer otras cosas, entonces eso se lo dejo yo a mis jefes".

Pero, ¿qué haría Galilea Montijo si saliera de "Hoy"? La también actriz respondió: “me gustaría mucho meterme en el área de negocios, aunque yo no sé de negocios, pero me gustan las ideas, meterme con gente que sepa aterrizar mis ideas y demás, me encantaría".

Galilea Montijo entró al matutino en 2008 en lo que fue la etapa 6 del programa. En dicha etapa por tan solo un año, el matutino estuvo bajo la producción de Roberto Romagnoli.