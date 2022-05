Galilea Montijo ni con todo el dinero del mundo se puede deshacer de la molesta celulitis

Galilea Montijo de 48 años de edad, cada vez más se abre en Netas Divinas, pues la hemos visto hacer comentarios que pocas veces diría en el programa Hoy, pero en el vespertino ha sido muy clara, prueba de ello fue lo que dijo hace unas horas donde dejó en claro que parte de su físico cambiaría por completo.

Y es que le preguntaron a Galilea Montijo que parte de su bello físico cambiaría y sorprendió a todos al decir que sus celulitis, además de glúteos serían algo que quitaría, dejando a las demás Netas impactadas, pues creen que la retaguardia de la animadora se ve muy bien, pues aseguran que es lo de hoy,

Mis nalgas y mis celulitis me chocan, mira escucha (...) porque con el ejercicio con los años he dejadi de pelearme con las celulitis y con mis defectos los he aprendido a querer, pero sí, si algo me dijeran quítenme las nalgas", comentó Galilea Montijo sobre su apariencia la cual para muchos está de diez.

Para quienes no lo saben, Galilea Montijo es una mujer que siempre ha mantenido su figura con mucho ejercicio, además de una buena alimentación, pues ella misma ha compartido como se le ve entrenando y dándolo todo, además la manera en que le adorna la ropa con su físico siempre impacta a todos, por lo guapa que se deja ver.

"Galiliea es una gran mujer y le tenemos que dar la oportunidad de incorporarse en este equipo", "Primero se pone exageradamente y ahora se quiere quitar, hubo un tiempo que se veía muy bien Galilea, pero exagero con las cirugías ya ni a ella le gusta como se ve", "A ver....denle oportunidad a Galilea, esta adaptándose al programa. Recuerden cuando uds. Se tenían que adaptar a u trabajo nuevo o un salón del colegio nuevo etc", escriben las redes.

Cabe mencionar que desde hace tiempo se ha dicho que Galilea Montijo quiere buscar nuevas oportunidades de trabajo fuera de Televisa, por lo que se dice que están en pláticas para irse, pues al parecer su exclusividad también estará a punto de vencerse.