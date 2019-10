Galilea Montijo no quiere ni de broma a Laura Bozzo en Hoy

Un nuevo escándalo surge en el mundo del espectáculo y es se dio a conocer que Galilea Montijo no estuvo nada de acuerdo en que la conductora que la supliera en el programa Hoy sea Laura Bozzo, por lo que prefirio que sea su amiga Cecilia Galliano sea la encargada de ocupar su lugar.

Fue el perodiosta Alex Kaffie quien dio a conocer la información donde supuestamente la guapa mujer habló con los altos mandos para que la argentina tomara su lugar y no la polémica presentadora que ya ha estado como invitada del programa en varias ocasiones.

Por si fuera poco mucho se ha dicho sobre el circulo social de Galilea quien tiene un circulo de amigas muy exclusivo, por lo que Bozzo, no es una de ellas, es por eso que supuestamente habló con los altos mandos de Televisa para que removieran la orden de Magda Rodríguez de tener a Laura en el matutino.

Recordemos que en más de una ocasión se ha dicho que tanto Galilea como Andrea Legarreta han usado el supuesto poder que tienen en Televisa para remover a personal del programa que no es de su agrado, incluso la última ya se defendió de los ataques pues fue Alfredo Adame, quien la expuso.

"Ya estuvo bueno ya me tienen harta diciéndome que yo soy la que corre y contrata o sea tan absurdo es que mucha gente jamás se hubiera ido tengo amigos que amo desde el día uno en el programa Hoy, incluyendo gente en producción en todas las áreas y otros, seguramente jamás hubieran estado, o sea a mí que me diga ' es que yo no estoy trabajando por culpa de ella, como es posible que además su cerebro ya no de ni para acordar los tiempos..." dijo Andrea molesta en una entrevista.