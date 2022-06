Galilea Montijo pasa incómodo momento cuando su hijo le pregunta quién es Cuauhtémoc Blanco

Galilea Montijo de 49 años de edad, pasó un momento muy incómodo entre su hijo y esposo Fernando Reina, esto después de enseñarle a su hijo una composición que le hizo Cartel de Santa a ella y su ex pareja Cuauhtémoc Blanco hace varios años, lo que generó la duda del menor, pues le preguntó quién era el ex futbolista.

Como era de esperarse, su padre Fernando Reina intervino y le dijo que después le iba a explicar, por lo que ella solo se río en Netas Divinas, donde contó la anécdota que también causó la risa de sus compañeras, pues no se imaginaron que el hijo de Galilea Montijo le fuera a preguntar por quien fuera de sus parejas más famosas hace tiempo.

Pero eso no fue todo, pues la también conductora del programa Hoy, dijo que el menor le va al equipo de futbol América, lo que le causó sorpresa a ella misma, pues ni siquiera sabe la razón por la cual sea tan fanático, aunque dicho comentario dio mucho de que hablar en las redes sociales, pues como se dijo anteriormente todo mundo sabía de este romance entre ambos famosos.

"Siento que Galilea ya se va integrando. Ya se siente mejor en el programa, y hoy se expuso con más sinceridad", "El único que le puede explicar al hijo de gali... quién es Cuauhtémoc blanco, es JUANPA ZURITA", "A mí no me gusta ver ni escuchar a Galilea y ya no veo el programa. Pero creo que tampoco tenemos que insultar", escriben las redes por su declaración.

Para quienes no lo saben hace unas semanas la animadora se integró al nocturno donde ha dado mucho de que hablar, pues a muchos si les gusta su presencia, pero otros han dicho que ya no verán Netas Divinas a no ser que ella quede fuera, lo que ha generado reacciones de todo tipo.

Otra de las cosas que han dado de que hablar es que la presentadora ha estado metida en muchos escándalos en los últimos meses, pero lejos de quedarse atascada en ellos sale adelante, pues siempre ha demostrado ser fuerte ante todo.