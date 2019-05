Galilea Montijo pasea por las calles de Nueva York

La conductora de televisión Galilea Montijo, esposa de Fernando Reina, viaja a Nueva York y es captada caminando por algunas de sus calles. Las fotografías son colgadas en su cuenta de Instagram y de inmediato consiguen miles de "me gusta" y comentarios.

Galilea Montijo hizo un viaje repentino a Nueva York, y sin revelar el motivo, lo único que hace es colocar algunas imágenes en las que se puede ver alegre. En una de ellas cruza la calle, y escribe: "y que se pone el siga...".

La famosa conductora, quien es originaria de Guadalajara, enseña su figura en un vestido que le va muy bien a su cuerpo y con el que resalta su figura. En la toma va con lentes y también con zapatillas.

Usuarios le comentan:

No, no, qué bárbara. Me muero de lo guapa que te ves”, "Hermosa", "Sencillita", "Parando el tráfico en NY" y "Tu carita", entre otros más.