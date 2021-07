Galilea Montijo pidió a Sebastián Rulli no opinar de política y ahora él la humilló en "Hoy" (VIDEO)

En junio pasado durante la veda electoral varios famosos llevaron a cabo a través de sus redes sociales proselitismo a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pidiendo a sus miles de seguidores votar por sus candidatos en las pasadas Elecciones México 2021. Sebastián Rulli fue una de las muchas personalidades de la televisión mexicana en "explotar" en contra de quienes hicieron esto.

Sebastián Rulli, novio de la actriz Angelique Boyer, pidió a estas personas que participaron en la campaña a favor del PVEM en plena veda electora, no apoyar causas políticas únicamente por cuestiones económicas, "no se vendan, la dignidad no tiene precio".

Entre los famosos que hicieron proselitismo por el PVEM estuvieron Raúl Araiza y Lambda García, conductores del programa "Hoy". En aquel entonces en un encuentro con varios medios de comunicación, Galilea Montijo le pidió a Sebastián Rulli no opinar de la política mexicana, pues él era un extranjero.

"Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no? Aunque sea mexicano, es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé".

Leer más: ¿BLINKS están preparados? Lisa de BLACKPINK tendrá su debut en solitario este verano

Posteriormente el actor argentino le respondió a Galilea Montijo a través de redes sociales: "la respuesta habla por sí sola, el que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual".

La mañana de este lunes Sebastián Rulli y Galilea Montijo estuvieron cara a cara luego de los dimes y diretes que protagonizaron. El galán de telenovelas asistió al matutino de Las Estrellas acompañado de su hermosa novia Angelique Boyer, para promocionar "Vencer el pasado", el nuevo melodrama de Televisa que protagonizan.

Al tener a Sebastián Rulli en el foro de "Hoy", Galilea Montijo le pidió una disculpa. "Yo quiero decirlo públicamente, que te amo de la manera bonita, lo sabes, siempre te he dicho que eres de nuestro top ten y que yo jamás te faltaría al respeto a ti, sacan siempre de contexto las cosas".

Leer más: Lucerito Mijares causa gran furor al cantar y bailar "Cuéntame" de su mamá Lucero (VIDEO)

Sin embargo Galilea Montijo fue humillada en vivo por Sebastián Rulli, ya que ella se desvivió en halagos hacia el novio de Angelique Boyer, pero él simplemente se limitó a responderle con un semblante un tanto serio: "muchas gracias".

Angelique Boyer al notar el tenso momento entre Sebastián Rulli y Galilea Montijo, manifestó: "yo creo que muchas veces los encabezados de las notas o de la información que se da, por llamar la atención se vuelve amarillista, hay que tener muchísimo cuidado con eso".