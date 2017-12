Galilea Montijo pone en su lugar al ex de Inés Gómez Mont

En diciembre de 2013, Inés Gómez Mont sorprendió al anunciar su separación del empresario Javier Díaz, pues esta ocurrió sólo unos meses después del nacimiento de sus trillizos.

Por años, la ex pareja ha ocupado titulares por la supuesta negación de la conductora a que Javier vea a sus hijos, sin embargo, la conductora ha decidido romper el silencio y narrar la situación que vive con su ex esposo desde su separación.

Inés asegura que, al principio, las visitas del empresario a sus hijos ocurrieron cada seis meses, pero que con el tiempo se fueros espaciando. Al respecto de la manutención, asegura que, efectivamente, él la pagaba pero con meses de retraso.

Asimismo, la ahora esposa de Víctor Manuel Puga asegura que siempre ha sido una mujer independiente y que, incluso cuando estaban casados, ella se hacía cargo del mayor porcentaje de los gastos de su casa.

A través de sus redes sociales compartió un comunicado al respecto:

"Gracias a dios he logrado sacar a mis hijos adelante, ya que he sido una mujer independiente que hasta cuando estaba casada con el señor Javier Díaz me hacía cargo de los gastos de mi casa”.

"A él y a su familia les encanta decir que me mantiene desde siempre y que hasta me regaló una casa. ¡Todo eso es mentira! Que quede claro nadie me regaló nada, yo compré la casa con todos mis ahorros de años de trabajo para poderles dar un techo a mis hijos. ¡Que no venga nadie a ponerse medallas que no les corresponden! Que quede claro también que siempre decidí luchar por mis hijos y trabajar para ellos…".

Aunque Javier Díaz ha declarado que Inés no le permite ver a sus cuatro hijos, incluida la mayor de nombre Inés, la conductora asegura que en varias ocasiones los ha dejado "plantados", pues, incluso, ella lo ha invitado a sus festejos de cumpleaños.

Más adelante, Inés recrimina a Javier sus ausencias, mismas que habrían detonado sentimiento de abandono en su hija mayor, Inés, y detalla las omisiones de cuidado que pusieron a sus hijos en riesgo.

"Tengo pruebas y testigos de que estando los niños con él ha habido omisión de cuidados por parte del señor. En una ocasión se los llevó a Cancún dos días y el señor se fue a un bar dejándola sola a Inesita, a quien encontraron a las 3 AM sola en un muelle buscando a su papá. La niña se despertó y se dio cuenta que estaba sola y se salió de la casa a buscarlo. Así es como la encontraron, en un muelle corriendo peligro de muerte, mientras el señor estaba borracho… ¿A ustedes les daría paz dejar a sus hijos al cuidado de una persona así?...".

Previo a la publicación de esta carta, Inés posteó el video de una llamada telefónica a Javier en la que el empresario expresa, que tiene compromisos sociales que le han impedido reunirse con sus hijos.

"Después de tantas declaraciones a una revista de espectáculos por parte del papá de mis 4 hijos y su familia, donde gritan desesperados por ayuda, porque soy una mala madre que le prohíbe ver a sus hijos, aquí una prueba de muchas que tengo para demostrar las mentiras de este sujeto, y de lo que es capaz por querer fama y por querer desprestigiar a la madre de sus hijos.

“Ya me canse de callar, no me gusta exponer estos temas pero también voy a empezar a defender a mis niños, pues por callar tantos años han creído que pueden pasar encima de mí y de mis chiquitos. Ya basta".

Ante esta situación, la conductora Galilea Montijo salió en defensa de su amiga Inés Gómez Mont en el matutino Hoy.

Galilea asegura que ella ha estado con Inés durante todo este amargo proceso.

“Podría yo decir muchísimos detalles…porque se exactamente como está la situación, pero que bueno que habló Inés, que bueno que se está defendiendo”.

La bella conductora de televisión resaltó que la ex pareja de Inés, debería estar agradecido con el hoy esposo de Inés, Víctor Manuel Puga, ya que cuida de sus hijos como si fueran de él.

“El otro señor, Javier, lo único que debería tener, es agradecimiento a este señor Mike y a Inés por cómo trata a sus hijos y nada más”.