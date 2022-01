Galilea Montijo por defender a Yalitza Aparicio ataca a la youtuber Super Holly

Galilela Montijo de 48 años de edad se molestó demasiado con la youtuber Super Holly esto después de que hiciera una crítica constructiva sobre el inglés de Yalitza Aparicio de 28, pues como muchos ya lo saben está tratando de aprender inglés para abrirse en el mundo del cine extranjero.

De acuerdo con Super Holly solo fueron cinco líneas las que pronunció en inglés Yalitza Aparicio para un cortometraje, por lo que no tuvo nada de especial, tras las declaraciones de la youtuber Galilea Montijo no se contuvo y le dijo a la rubia que ya quisiera tener todo el dinero que gana la oaxaqueña, además de otras celebridades.

"Super Holly el día que tú tengas en tu cuenta la lana de Yalitza de Sofía Vergara y todas las que criticas entonces platicamos nena mientras sabes que i don't care", le contestó Galilea Montijo en el programa Hoy a la rubia.

Por su parte Yalitza Aparicio lejos de armar polémica como toda una dama se dijo feliz porque Super Holly quien es muy popular en el mundo de YouTube se tomó el tiempo para ver parte de su trabajo y analizar como va su inglés en estos momentos.

Al contrario yo vi su video y se me hizo increíble la verdad es que yo la admiro mucho y por eso es que decía ahí que igual tomo clases con ella porque quien no la sigue no es increíble que alguien así comparta lo que sabe, dijo Yalitza Aparicio muy tranquila.

"Holly hace videos analizando el inglés de otros y da su opinión con respeto sin afán de ofender ni criticar en mal plan. Lo hace con respeto", "Superholly es una envidiosa de Yalitza se nota a lenguas", "De corazón amo a Gali, pero creo que esta opinión es de las menos prudentes que le e visto, la verdad", escriben las redes.

Cabe mencionar que Super Holly cuenta con más de cuatro millones de seguidores en YouTube y le fascina al máximo ver videos de famosos que se esfuerzan por hablar otros días por lo que sus videos siempre han tenido gran éxito.