Galilea Montijo por escandalosa no la quieren ver en Netas Divinas

Galilea Montijo de 48 años de edad, ya se integró a las grabaciones de Netas Divinas, donde al parecer estará a prueba durante unos meses, pues si ella se adapta al ritmo de trabajo, además de la química que tenga con sus compañeras, podría quedarse de lleno, pero al público no le ha gustado del todo verla.

Y es que desde hace tiempo se venía diciendo que Galilea Montijo necesitaba un respiro del programa Hoy, además necesitaba limpiar su imagen por todos los escándalos que ha estado metida en los últimos meses, es por eso que decidió formar parte de Netas Divinas donde ya hizo su aparición oficial, pero el público al parecer no la quiere del todo.

"Noooooooo si así está muy bien ustedes..no por que me caiga mal galy pero nada tiene que ser ahy con ustedes. ..ya no las voy a ver", "Lo que menos percibo de Galilea es que sea "neta"... no veo el aporte que vaya a hacer al equipo", "¡Nooo!, ¿Por qué? El equipo ya estaba completo y perfecto, hicieron amistad real y se nota la química entre ellas a cuadro. Galilea desentona", escriben las redes al verla en el programa.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo se esperaba a la conductora del programa Hoy en un nuevo proyecto, pues también se había dicho en el programa En Shock que deseaba retomar su carrera como actriz, pero en el extranjero, por lo que verla en dicho nocturno impactó a todos sus fans.

A pesar de todos los escándalos que se han dicho de ella en el pasado, los ha sabido enfrentar entre ellos que supuestamente le fue infiel a Fernando Reina, o que salía con un miembro de la delincuencia organizada, la famosa se las ha visto duras, pero no por eso se ha detenido en su carrera artística.

Cabe mencionar que como siempre llegó muy fashion a las grabaciones con un saco en color negro, además de un vestido multicolores muy elegante, mientras que su cabello lució con un permanente, el cual pocas veces se lo hemos visto, pues prefiere unas ondas elegantes.

