Galilea Montijo por fin aparece en Hoy y dice toda la verdad

Galilea Montijo por fin apareció en el programa Hoy después de ausentarse durante un largo tiempo y es que entre los rumores que más causaron ruido en redes sociales fue sobre una mala operación estética, además de una crisis matrimonial en su vida.

"Muchísimos rumores han salido en este tiempo de mi ausencia que primero se juntaron con nuestras dos semanas de vacaciones, después de eso, pues sí efectivamente falleció mi cuñada durante esas semanas, fueron unos días pues muy tristes, por que sí efectivamente vivía con nosotros padecía de un parálisis cerebral...", dijo Galilea en el programa Hoy.

Por si fuera poco la conductora mencionó que la polémica operación que se hizo fue de salud y no estética como se dijo anteriormente ya que tuvo unos problemas en la matriz.

Me opere, pues sí un problema que tuve en la matriz y efectivamente tuve que tener reposo intente venir, intente estar aquí con ustedes, no pude y el doctor me dijo 'se te está indicando que te tomes tu tiempo de reposo', me tomé unos días de reposo que gracias a la producción también estuvieron siempre pendientes ...", explicó Gali.

Pero lo que todos querían saber sobre su supuesto divorcio le dio mucha risa a Gali quien dijo que está muy feliz con su esposo Fernando Reina con quien lleva varios años casado y con quien procreó un hijo quien festejó su primera comunión el día de ayer.



Mientras tanto los fans de Gali quedaron muy felices ya que temían que se estuviera en proceso de divorcio o que estuviera muy delicada de salud, por lo que sucedió todo lo contrario en su vida.

"Tienes toda la razón Galilea, últimamente la gente es chismosa y se mete en vidas ajenas", "Gali te amo, me encanta tu franqueza, y gracias por considerar a nosotros los televidentes", le escribieron sus fans.