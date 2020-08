Galilea Montijo presume los looks que usó esta semana en el programa Hoy

Quién siempre llega al programa Hoy imponiendo moda como nadie es Galilea Montijo de 47 años de edad, ya que le gusta resaltar demasiado ante las cámaras y logra lo que quiere con sus tremendos outfits, los cuales van desde los más conservadores, hasta los más atrevidos, por lo que te mostraremos que usó durante toda esta semana.

Los diseños con garabatos son uno de los favoritos de Galilea Montijo y es que le gusta como se ven las chamarras o las blusas llenas de dibujos o letras con los cuales le da un toque de jovialidad a su persona, por lo que eligió una falda larga la cual tenía la leyenda 'i dont give a chic', en color negro con las letras en color gris, la cual resaltó bastante en el foro de Hoy.

Por si fuera poco utilizó una blusa en color blanco, la cual tenía unas figuras en sus hombros algo discretas, por lo que una vez más la presentadora de televisión dejó a todos con la boca abierta, por su buen gusto.

En otra imagen publicación la animadora de Hoy llegó con un vestido en color rosa con el cual desbordó sensualidad, además el llamativo tono resaltó su piel morena que para muchos de sus fans es una especie de bronceado, ya que se le ve muy bien, pero la realidad es que Galilea Montijo cuida mucho su piel.

Sus zapatillas también dieron mucho de que hablar, ya que hicieron contraste con el color de su vestido pues eran de un tono azul, dejando en claro que Galilea Montijo sabe combinar muy bien las zapatillas con los outfits.

Pero eso no fue todo, ya que Galilea Montijo sabe como lucir una pijama para que se vea más formal, pues llevó al programa Hoy una blusa muy hawaina con la cual derrochó tremenda sensualidad, además de unos pantalones holgados en color negro, por si fuera poco decidió combinar su diseño con los collares que ella elaboró durante la cuarentena, es por eso que a muchos de sus fans les encanta Galilea Montijo por crear su propio estilo.

El outfit más reciente que usó fue el día de ayer, se trata de un vestido negro con muchos patoles con el cual enseñó mucha elegancia, pues a muchos fans de Galilea Montijo les encanta verla con este color, además combino el sofisticado tono con una chamarra de mezclilla la cual tenía muchos detalles entre ellas algunas cadenas con las cuales resaltó toda su conjunto, por si fuera poco el peinado que traía le dio un plus perfecto, pues era su cabello totalmente recogido.

"Hermosa Y divino tu outfit como siempre, me encanto la chamarra", "Hola Gali me encantó tu chamarra donde la compraste", "Me encanta tu porte, y sobre todo tu estilo, soy tu fan desde Vidatv. Ojala puedas mandarme saludos", "Me podrías decir donde conseguir esa chamarra por favor", "Un traje sencillo, pero elegante con los accesorios ideales. Muy buen gusto Gali", le escribieron a Galilea Montijo.