Galilea Montijo presume piernonas con short apretado

Galilea Montijo presumió sus descomunales piernas en redes sociales dejando a todos con la boca abierta, pues más de uno quiere saber como le hace la guapa mujer para tenerlas perfectas y torneadas.

Con más de 44 mil likes la conductora volvió a causar sensación entre sus seguidores quienes se quedaron con impactados con el ajustado shorts que se puso, además de las elegantes zapatillas que llevaba puestas, pues Galilea es puro glamour y es que siempre le gusta verse bien ante las cámaras.

"Me encantan tus piernas, Galilea", "Tan hermosa como siempre, estas divina", "Bellísimas piernas, hermoso cuerpo y chulada de cara", le escribieron a Galilea varios de sus seguidores.

Recordemos que Galilea pocas veces habla para decirle a sus fans como se cuida, pero hace unos meses dijo que es lo que hace para verse impecable en la pantalla chica y lucir como toda una veinteañera.

"Se lo digo con mucho orgullo señora no sabe lo que me ha costado volver a recuperr mi figura, no mi peso sobre todo a sido a base de mucho trabajo, de ejercicio, pero sobre todo de ser muy disciplinada con la dieta, ahora me preguntan sí me he cuidado más después de los cuarenta años, por una cuestión de salud...", dijo Galilea.

Cabe mencionar que Montijo también es famosa por lucir al último grito de la moda como se dijo en un principio, pues como todos saben la presentadora es amiga de stylist, Aldo Rendón, a quien siempre le pide consejos para verse bien ya sea en secciones de fotos o para salir en el programa Hoy.

Por si fuera poco muchos desean ver a Gali embarazada y aunque hace un tiempo se dijo que supuestamente lo estaba ella desmintió la información, pues está muy feliz con su hijo Mateo, producto de su relación con Fernando Reina.

