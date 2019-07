Galilea Montijo presume súper piernas con shorts en marcha LGBT

Galilea Montijo reventó las redes sociales al compartir una foto donde aparece con el vestuario que se dejó ver en la marcha del Orgullo Gay llevado a cabo en la Ciudad de México donde la mujer acudió de lo más sexy.

Con botas negras, una camisa a cuadros y un pequeño short negro, la conductora de Hoy dejó sin habla a sus fans quienes quedaron fascinados por el cuerpazo que se carga pues Gali sigue siendo una de las mujeres más bellas del espectáculo.

Por si fuera poco la famosa acudió a la marcha acompañada de su gran amigo Aldo Rendón, quien es el encargado de mantener el estilo cool que caracteriza a Galilea desde hace años pues todos saben que le encanta lucir al último grito de la moda.

Recordemos que la animadora de Televisa hace unos días demostró su apoyo a la comunidad LGBTTTI, esto después de que Mauricio Clark, quien acudió al programa Hoy para hablar de sus polémicos tuits entorno al mundo gay, comenzó a discutir con Andrea Legarreta por lo que compartió un video hablando de lo sucedido.

Solo quiero expresarme de alguna manera por lo que sucedió hoy en el programa Hoy, saber que a mi no me gusta meterme en la controversia aunque siempre de alguna otra manera lo este, no me gusta pero en esta ocasión lo hago con todo mi cariño, pero sobre todo con todo mi respeto para la comundad que yo amo, adoro y como se los dije respeto muchísimo...", dijo Galilea Montijo.

Por su parte fans quedaron fascinados con el ardiente atuendo que se cargó Galilea y es que sus piernas han sido la parte de su cuerpo que más elogiada ha sido en redes sociales desde hace algunos años.

"Esta mujer luce espectacular con todo lo que se pone. Es única", "La amooooo mi Gali siempre bella", "A mi me encantó su look", fueron algunos mensajes que le mandaron a la guapa mujer.