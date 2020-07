Galilea Montijo presume sus tenis carísimos e impresiona con ellos

México. Galilea Montijo, originaria de Guadalajara, Jalisco, México, y cuyo nombre completo es Martha Galilea Montijo Torres, se caracteriza por vestir siempre al último grito de la moda y esta vez no es la excepción. Aparece en Instagram con un outfit nuevo y además presume sus tenis lujosos con valor de más de 30 mil pesos.

Galilea Montijo, quien participa en el programa de televisión "Hoy", en Televisa, se ha convertido en icono de la moda y el costoso outfit que modela ahora, da además mucho de que hablar en las redes sociales.

A través de su cuenta personal de Instagram, Montijo, conductora de otros programas como "Pequeños Gigantes", modela un atuendo fresco y casual, demás unos tenis de la marca Gucci, valuados en unos 33 mil pesos mexicanos.

Los tenis de Galilea son blancos, tienen una amplia plataforma y con una cadena color dorado decorada con cristales y los combina con una sudadera blanca con un retrato de estampado y unos jeans rotos con aplicaciones.

La fotografía suma más de 80 mil me gusta y comentarios por medio de los cuales halagan de nueva cuenta la belleza de la popular conductora y actriz de televisión en México.

Como actriz ha participado en varias telenovelas pero su primer y único protagónico fue en el año 2006 cuando el productor Emilio Larrosa produjo la telenovela La verdad oculta, donde compartió el protagónico con Alejandra Barros, Gabriel Soto y Eduardo Yáñez.

El cantante Kalimba revivió su escándalo sexual en una reciente entrevista con Yordi Rosado. Hace casi 10 años estuvo en prisión acusado de supuesto abuso sexual en contra de Daiana, menor de edad en ese tiempo. Ella lo acusó de abuso sexual.

En el Programa Hoy Galilea dio su opinión al respecto:

Hablo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima, ¿dónde comienza y dónde termina una violación? Yo desde los 13 años que me acuerde sabía que si entraba al cuarto con un señor a qué fregados vas. También, mamás, unas cachetadas a las niñas."